«Они не хотят, чтобы я выиграл». Трамп обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай пытается вмешаться в выборы в американский Конгресс, которые пройдут в ноябре. Как сообщает AFP, об этом Трамп заявил 26 сентября на заседании Генассамблеи ООН.

По словам президента США, Китай хочет ослабить республиканскую партию из-за нынешней политики Белого дома.

«Они не хотят, чтобы я или мы победили, поскольку я первый президент, который бросил вызов политике Китая в области торговли», – заявил Трамп.

Представитель КНР в ООН уже назвал все обвинения «безосновательными и бездоказательными». Подробнее о речи Дональда Трампа в ООН и о том, почему с обвинений России он переключился на Иран, ОПЕК и Китай, читайте в интервью "Фонтанке" американиста, руководителя Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктории Журавлёвой.

Напомним, Дональд Трамп с 2018 года начал вводить пошлины на китайские товары. Он обвинил КНР в «несправедливых торговых практиках» и промышленном шпионаже. Китай отвечал зеркальными мерами, развернулась полноценная торговая война. В американских СМИ писали, что в Вашингтоне якобы накопили достаточно информации о враждебных действиях Пекина, и теперь главным врагом будет не только Россия, но и Китай. Отметим, ранее во вмешательстве в американские выборы обвиняли именно Россию, причем считается, что она могла действовать якобы в интересах Трампа.