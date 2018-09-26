Уверенный разгром в Астрахани как проба резерва

"Зенит" Сергея Семака делает первый шаг в кубковой сетке и обыгрывает клуб из третьего по значению дивизиона страны. Астраханское прошлое игроков "Зенита", возвращение травмированных и влажное поле: отдел спорта "Фонтанки" рассказывает самое важное о выездной победе над "Волгарем".

с сайта fc-zenit.ru, фотография Вячеслава Евдокимова / ФК «Зенит»

Считается, что первая кубковкая стадия для клубов элитного дивизиона – оптимальная точка на оси времени, чтобы опробовать командный резерв. Семак воспользовался историческим моментом по полной. В центре защиты вышли Луиш Нету и Миха Мевля, которые вместе играли чуть ли не в прошлом сезоне. В обороне справа появился Александр Анюков с капитанской повязкой. Слева впервые у Семака вышел Евгений Чернов. Болельщики, увидев Мевлю в старте, стали паниковать в интернете: в предыдущем кубковом мачте против "Динамо" (Петербург) в 1/16 розыгрыша кубка России 2017-2018 словенец был удален, "Зенит" из кубка вылетел и отбыть дисквалификацию Мевля никак не мог. Но оказалось, что бюро исполкома РФС отменило одноматчевые наказания игроков команд РПЛ, которые не успели отбыть наказания в предыдущем розыгрыше кубка страны.

Интересно, что в воротах выбор пал на Михаила Кержакова: Андрей Лунев остался в Петербурге, а Юрий Лодыгин остались на скамейке запасных. Для Кержакова эта игра была особенной: в 2009 году Михаил за "Волгарь-Газпром" провел 17 матчей (16 пропущенных).

В центре поля эксперименты продолжились: впервые в старте появился итальянский новичок Клаудио Маркизио, а компанию ему составили Эрнани, Матиас Краневиттер и Магомед Оздоев. Последний к слову, несмотря на все сложности "Зенита" с составом, в заявку на матч с "Локомотивом" не попал. Роберт Мак и Антон Заболотный вышли в нападении: за год до переезда в "Волгарь" Кержакова-младшего Заболотный провел за астраханский клуб 16 игр, будучи арендованным у ЦСКА (6 забитых мячей). Герои матча с "Локомотивом" Александр Ерохин и Олег Шатов остались в запасе, так же как восстановившиеся после травм Александр Кокорин и Эммануэль Маммана. К слову, Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Артем Дзюба в Астрахань не полетели вовсе

"Волгарь" переживает непростые времена. В прошлом сезоне местное отделение "Газпрома" прекратило финансовую поддержку клуба. Несмотря на то, что в прошлом сезоне команда сохранила место в Футбольной Национальной Лиге (10 место, 45 очков), из-за проблем с финансированием клуб предпочел понижение в классе. Сейчас астраханская команда, подарившая когда-то отечественному футболу великого вратаря "Спартака" и сборной СССР Рината Дасаева, играет в Профессиональной Футбольной Лиге. Среди соперников – "Чайка" из села Песчанокопское, Урожай" (Краснодар), "Дружба" (Майкоп), "Биолог-Новокубанск" (поселок Прогресс). Местный губернатор Александр Жилкин понижение в классе прокомментировал оптимистично: "Мы не ликвидируем клуб „Волгарь«, он остается, только будет играть во втором дивизионе. Те средства, которые необходимы для участия команды в ФНЛ, мы не можем выделить из бюджета, потому что их гораздо важнее направить, например, на ремонт одного из отделений в инфекционной больнице или другие социальные нужды региона. Ориентировочно с 1 сентября торжественно запускаем академию футбола, она и центральный стадион — все будет идти через „Волгарь«. Талантливых ребят будем поддерживать, как только костяк команды создадим, можно будет ставить задачу о выходе в высшую лигу. Это будет стимул для наших молодых астраханских футболистов". Жизненный опыт подсказывает, что будущее "Волгаря" скорее туманно: выживать, функционируя по модели клуба-фермы, пока из российских клубов не удавалось никому. Говорящая деталь: после дождя, который прошел перед игрой, на поле стадиона "Центральный" впервые за 4 месяца обновили разметку. И еще одна: на одном из рекламных щитов гордо красовалась надпись "Губернатор Астраханской области Александр Жилкин". И адрес именного сайта.

После 5 туров ПФЛ в активе у "Волгаря" значились 5 побед, 2 ничьи и одно поражение – от "Урожая". В кубке страны команды ПФЛ стартуют со стадии 1/128 финала, и для встречи с "Зенитом" астраханцы пришлось обыграть "Легион" из Махачкалы, пятигорский "Машук-КМВ" и воронежский "Факел".

Разница в классе была очевидной с первых минут. Футболисты астраханского клуба иногда появлялись у радиуса штрафной площади Кержакова, но по воротам бить не решались. Уже на 8 минуте гол, который стал в итоге победным, забил Анюков. Воспитанник самарского футбола откликнулся на проникающий пас Краневиттера и в одно касание пробил по воротам Дмитрия Сагановича. Анюкову в пятницу исполняется 36 лет и 14 гол за "Зенит" за 13 лет стал отличным подарком. На 35 минуте отличный прострел слева от Чернова замкнул Мак.

На перерыв команды ушли с обнадеживающей для футбольного Петербурга статистикой: владение 42% на 58%, 4 угловых, удары 0:6.

Во втором тайме Семак устроил парад символических замен. На 64 минуте Мака сменил Кокорин, который уже выходил на несколько минут на поле "Санкт-Петербург Арены" 23 сентября. Через 5 минут получившего по носу Анюкова заменил Маммана, не игравший с весны. Аргентинец занял позицию на правом фланге и буквально через 2 минуты получил желтую карточку. Впрочем, рекорда Дмитрия Тарасова в игре против "Локомотива" повторить не получилось. Незадолго до этой замены Заболотный выполнил святой долг профессионального футболиста и забил в ворота своей бывшей команды. Точку в матче поставил Кокорин, – и нет способа лучше вернуться после тяжелой травмы для нападающего: на 88 минуте Александр замкнул еще один прострел слева от Эльмира Набиуллина, заменившего Чернова. "Волгарь" сумел нанести первый удар по воротам на 91 минуте.

После игры футболисты победившей команды рассыпались в любезностях. Кержаков был рад вернуться в Астрахань: "Приятно вернуться, и особенно – победить. Так что радость двойная. "Макдональдс" открыли – раньше не было. Еще вот табло новое на стадионе. Хотя на самом деле я тут несколько месяцев назад играл за «Зенит-2», но возвращаться сюда всегда приятно. Много знакомых — рад их видеть. Воспоминания о времени в «Волгаре» самые положительные. У нас подобрался хороший коллектив. Еда хорошая, арбузы. И можно сказать, что «Волгарь» дал мне дорогу в премьер-лигу. После этого я перешел в «Аланию»". На вопрос, заслужил ли Кержаков места в воротах против "Анжи" – он там тоже играл – Михаил предельно честно ответил: "Ну, как заслужил. Ни одного удара в створ". Заболотный объяснил, почему не праздновал гол фирменным сальто: "И поле влажное, и все-таки хорошее время я провел в "Волгаре", мне приятно было опять оказаться на этом стадионе, здесь я начал карьеру во взрослом футболе и забил первый взрослый гол, поэтому радоваться не хотелось".

Семак традиционно провел очередную корректную во всех отношениях пресс-конференцию: "Хорошая игра, понравился настрой. Понятно, что были шероховатости и ошибки, связанные с тем, что не так много кто-то играл, действовал на не совсем привычных позициях. Были нюансы, но в обороне сыграли надежно, а атаке — создали много моментов, много забили. Доволен игрой и тем, что команда победила, создавая хорошие моменты. Могли забить и больше в первом тайме, но достаточно того, что сделали. Неплохая реализация, но есть над чем работать в плане игры".

В 1/8 кубка "Зенит" ждет симпатичный "Ростов" Валерия Карпина: сегодня ростовчане обыграли клуб "Сызрань-2003" с аналогичным счетом 4:0.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"