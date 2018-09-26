Смольный закупает жилья для льготников на 2,5 млрд рублей

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга объявил 5 электронных аукционов на покупку жилых помещений. На приобретение от 29,9 тыс. до 33,3 тыс. квадратных метров в 483 квартирах Смольный готов потратить до 2,5 млрд рублей. Как посчитала «Фонтанка», комитет заплатит от 74,8 тыс. до 83,5 тыс. рублей за квадрат.

Как следует из опубликованных на сайте госзакупок документов, КИО собирается приобрести 132 однокомнатные, 112 двухкомнатных, 150 трехкомнатных, 49 четырехкомнатных и 40 пятикомнатных квартир. При этом в задании отмечается, что дома должны быть построены не позднее ноября 2019 года, а право собственности на жилье нужно передать городу до 30 июня 2020 года.

Прием заявок продлится до 16 октября, а итоги пяти аукционов подведут 22 октября. Всего в 2018 году ведомство планирует потратить на приобретение жилплощадей 9 млрд рублей, в которые входит и текущая закупка КИО на 2,5 млрд. Жильё приобретается для льготных категорий граждан, среди которых многодетные семьи, ветераны, сироты и иные льготники, а также расселяемые из коммуналок или аварийного жилья.