Hyundai готовит конкурента для «зажигалок»

На моторшоу в Париже компания Hyundai покажет новую «заряженную» модель – i30 Fastback N, которая способна конкурировать на равных с популярными «зажигалками» для любителей скоростных стартов от светофора.

Как сообщается на сайте компании, под капотом автомобиля разместилась та же двухлитровая бензиновая «турбочетверка», что и на «горячем» хэтчбеке i30. Она выдает 250 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента и раскручивается до 378 Нм в режиме кратковременного увеличения мощности overboost. Коробка передач — шестиступенчатая механическая, с функцией автоматической перегазовки при переключении «вниз».

Для любителей «еще горячее» дополнительно предлагается спорт-пакет Performance Package, с помощью которого мощность мотора можно довести до 275 лошадиных сил. В пакет также входит электронно управляемый дифференциал повышенного трения, «активная» система выпуска, усиленные тормоза и 19-дюймовые колесные диски с покрышками Pirelli P Zero.

Hyundai i30 Fastback N наберет «сотню» за 6,4 секунды, с дополнительным спорт-пакетом – за 6,1 секунды. Максимальная скорость ограничена до всеевропейского стандарта 250 километров в час.