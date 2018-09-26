ДТП на Бассейной, в котором пострадали две девочки, попало на видео. Водитель «ослеп»

Момент столкновения двух легковушек, в результате которого утром 26 сентября в Московском районе Санкт-Петербурга пострадали два ребёнка, зафиксировал видеорегистратор очевидца.

Запись, появившаяся в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», подтверждает данные ГИБДД и слова очевидцев о том, что нарушил ПДД именно тот мужчина, в машине которого были дети. Ясно видно, что когда старый «Фольксваген Пассат» выезжает на перекрёсток Бассейной улицы и Новоизмайловского проспекта, красный ему горит уже секунды две-три. Водитель как будто вовсе не замечает сигнал светофора.

Напомним, по версии ГИБДД, столкновение с «Опелем» совершил мужчина 1975 года рождения, управлявший «Фольксвагеном».

В «Пассате» пострадали девочки 7 и 10 лет. По словам очевидцев, детское кресло в салоне было, по крайней мере, одно. Удара даже на небольшой скорости (обе машины едут не очень быстро) «хватило» на повреждения средней степени тяжести.

Напомним, по статистике ГИБДД, основной причиной ДТП с пострадавшими детьми в населённых пунктах является как раз несоблюдение правил проезда перекрёстков.