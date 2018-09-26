СКА разгромил «Сибирь». Седьмая победа армейцев подряд вывела их на первое место в конференции

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» в среду, 26 сентября, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).

Голы забили Алексей Кручинин (12 минута), Сергей Плотников (30), Максим Карпов (41), Николай Прохоркин (50), Динар Хафизуллин (55). Отметим также три результативные передачи Александра Барабанова. Матч на ноль отыграл вратарь Магнус Хелльберг.

Это восьмая победа СКА в 10 матчах, седьмая подряд и четвертая подряд без пропущенных шайб. Благодаря сегодняшнем успеху, СКА набрал 16 очков и поднялся на первое место в Западной конференции. Следующий матч петербургский клуб проведет 28 сентября также в Петербурге против одного из лидеров Восточной конференции — омского «Авангарда».