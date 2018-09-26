«За моим отравлением стоят российские спецслужбы». Участник Pussy Riot Петр Верзилов дал первое интервью после того, как пришел в себя

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов считает, что его могли отравить сотрудники российских спецслужб. Об этом он рассказал 26 сентября в интервью Bild.

По словам Верзилова, отравлен он был профессионально, так что вывод об участии спецслужб напрашивается. Конкретно пострадавший намекает на участие в операции Главного управления Минобороны (бывшего ГРУ), которое якобы стоит и за отравлением Скрипалей в Солсбери.

«Я совершенно уверен, что за моим отравлением стоит российская спецслужба — возможно, российская разведка, ГРУ. <...> Возможно, на мне испытали новый ядовитый коктейль, потому что мое отравление было иным, чем другие. Мне не потребовалось нескольких дней, чтобы я что-то заметил, это произошло немедленно. И после этого я не помню несколько дней», – рассказал Верзилов.

Осознавать, что происходит, он начал только в Берлине. Активист говорит, что отравить его могли из-за акции в финале чемпионата мира в «Лужниках» или из-за того, что он взялся за расследование убийства в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (с последним Верзилов дружил). Верзилов подтвердил ранее появлявшуюся в СМИ информацию о том, что накануне отравления, 10 сентября, получил отчет от человека, который расследовал это убийство. Однако активист не стал раскрывать содержание этого отчета. Верзилов подчеркнул, что собирается вернуться в Москву.