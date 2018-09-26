Происшествия
«За моим отравлением стоят российские спецслужбы». Участник Pussy Riot Петр Верзилов дал первое интервью после того, как пришел в себя
Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов считает, что его могли отравить сотрудники российских спецслужб. Об этом он рассказал 26 сентября в интервью Bild.
По словам Верзилова, отравлен он был профессионально, так что вывод об участии спецслужб напрашивается. Конкретно пострадавший намекает на участие в операции Главного управления Минобороны (бывшего ГРУ), которое якобы стоит и за отравлением Скрипалей в Солсбери.
«Я совершенно уверен, что за моим отравлением стоит российская спецслужба — возможно, российская разведка, ГРУ. <...> Возможно, на мне испытали новый ядовитый коктейль, потому что мое отравление было иным, чем другие. Мне не потребовалось нескольких дней, чтобы я что-то заметил, это произошло немедленно. И после этого я не помню несколько дней», – рассказал Верзилов.
Осознавать, что происходит, он начал только в Берлине. Активист говорит, что отравить его могли из-за акции в финале чемпионата мира в «Лужниках» или из-за того, что он взялся за расследование убийства в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (с последним Верзилов дружил). Верзилов подтвердил ранее появлявшуюся в СМИ информацию о том, что накануне отравления, 10 сентября, получил отчет от человека, который расследовал это убийство. Однако активист не стал раскрывать содержание этого отчета. Верзилов подчеркнул, что собирается вернуться в Москву.
Справка:
Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова госпитализировали в Москве 11 сентября, когда он начал терять зрение, способность говорить и двигаться. 13-го числа московские медики сообщили о предынсультном состоянии Верзилова, вскоре его перевезли в госпиталь в Берлин. 18 сентября немецкие врачи подтвердили подозрение на отравление. По данным «Новой газеты», в день отравления Верзилов должен был получить материалы из ЦАР по убийству российских журналистов. 24 сентября адвокат Петра Верзилова потребовал от СК провести расследование отравления своего подзащитного.