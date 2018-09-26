«Фонтанка» за 60 секунд — 26 сентября

Сегодня 325 депутатов и одна бутылка проголосовали за пенсионную реформу. Больше всех смеялся спикер Володин.

Но, если в картинках, то все не так уж и страшно. Все-таки, 9 поправок прошли. Из 324.

Молоко и мясо подорожают на 10%. Производители говорят, что из-за ослаблением курса рубля. А на самом деле – из-за повышения НДС.

Тамп — это надолго. Американист проанализировала для нас речь президента США с трибуны ООН. Стало не до смеха.

В Пулково все настолько хорошо, что надо расширяться.

А в Смольном тут же решили, что авиапассажирам срочно нужны автобусы с билетами по 140 рублей, которые едут от центра до Пулково час. Есть способ дешевле.

Когда-то Ореоль Камехо играл в волейбол за 50 долларов в месяц. Зато теперь он — звезда петербургского «Зенита». Для него слово «невозможно» не существует в принципе.

«Не нравилось, конечно, это от безысходности». Формально он был водителем, но фактически размахивал битой и разбрасывал тараканов горстями. Скромные будни петербургского теневого бизнеса — из первых уст.

Немного финского футуризма: на окраинах Хельсинки строят город будущего. И это не только красиво.