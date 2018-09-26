ФРС США подняла базовую ставку: как это скажется на курсе рубля и нефти

Федеральная резервная система США заявила о повышении ставки на 25 базовых пунктов, до 2-2,25% с нынешних 1,75-2%. В текущем году регулятор увеличивал показатель уже дважды — в марте и июне. Решение совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Курс, взятый на ускорение темпов повышения процентной ставки, уже негативно сказался на валютных и долговых рынках развивающихся стран. Прогноз на 2019 год предусматривает три повышения ставки американским регулятором, и еще одно ожидается в 2020 году. Тем не менее, увеличение процентной ставки американским Федрезервом на данном этапе вряд ли окажет серьезное влияние на рубль, считает Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам».

– В текущей ситуации формирование курса национальной валюты, несмотря на высокие цены на нефть, по большей части зависит от ситуации на развивающихся рынках и санкционной повестки, в рамках которой сохраняются риски введения очередных ограничений со стороны США в отношении российского госдолга. Изменение ставки американского регулятора в обозримой перспективе также никак не скажется на ценах на нефть, так как в текущей ситуации на рынок энергоносителей большее влияние оказывают действия ОПЕК и санкции США в отношении Ирана.

Несмотря на повышение ставки, Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер», считает, что отток капитала с развивающихся рынков ощутимо замедлится. Но не в России.

– Для российского рынка действует специфический механизм – на фоне стабильности экономической системы отток иностранного капитала вызывает изменение санкционного давления. В том случае, если санкционное давление в перспективе 2018 года останется в рамках ожиданий инвесторов и не испытает масштабного ужесточения, ожидаем, что отток капитала из РФ замедлится в сравнении с августом-сентябрем, а его объем будет близок к уровням $35-40 млрд.

– Если ставка повысится, то доходность американских облигаций тоже вырастет, при этом рейтинг останется высоким. С учетом санкций и нестабильной экономической обстановки российские активы становятся все более рискованными для иностранного инвестора, поэтому отток капитала продолжится и дальше. Снижение интереса к российским активам будет подогревать напряженную ситуацию на валютном рынке, а значит, стимулировать ЦБ РФ к проведению жесткой монетарной политики, – добавила Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента «Альпари».