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Финляндия
26.09.2018 20:19
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Отходы, АЭС, паранойя. О чём говорили Медведев и Сипиля в Хельсинки

Премьеры Финляндии и России встретились в Хельсинки 26 сентября. Основные тезисы переговоров Дмитрия Медведева и Юхи Сипиля - в кратком изложении.

Отходы, АЭС, паранойя. О чём говорили Медведев и Сипиля в Хельсинки

пресс-служба правительства РФ

Финны помогут с отходами, в том числе опасными

«Красный бор» был назван главной темой экологической повестки. «Фортум», который уже взял пробы с полигона опасных отходов, мог бы стать участником проекта рекультивации с финской стороны, а Росатом — с российской, заявил Медведев. Он также добавил, что под проект выделены деньги в национальной программе по экологии, и начинается практическая стадия его реализации.

Инвестируйте и дальше

Премьеры по-разному оценили общий объём инвестиций в Финляндию, назвав цифры в 12 и 14 млрд евро, но сошлись на том, что финские компании ведут себя на российском рынке активно. Сипиля посетовал, что торговый баланс не в пользу Финляндии, и заверил, что финские предприятия настроены на долгосрочную деятельность в России.

Спасибо за «Северный поток — 2»

Медведев поблагодарил Финляндию за «конструктивную позицию по «Северному потоку — 2» и напомнил, что работы по прокладке газопровода в финских водах начались 5 сентября.

АЭС «Ханхикиви» — хотелось бы побыстрее

Разрешение на строительство АЭС «Ханхикиви», в проекте которой 34% принадлежит Росатому, от властей Финляндии до сих пор не получено. Медведев призвал акционеров поспособствовать ускорению строительства АЭС. «Нужно интенсифицировать работу, несмотря на то что это коммерческий проект», – заявил премьер РФ. Сипиля же отметил, что «в Финляндии безопасность занимает первое место», поэтому «планы должны быть реалистичными и соответствовать требованиям властей». Предполагается, что разрешение будет выдано в 2019 году.

Идеи по чёрной саже

Вопрос сокращения выбросов чёрной сажи, или чёрного углерода, в последнее время неизменно поднимается на переговорах высших лиц России и Финляндии, и на этот раз Медведев заявил, что у России есть предложения на этот счёт. В частности, одной из мер сокращения выбросов чёрной сажи и метана, по егословам, мог бы помочь отказ от попутного газа в «факелах» и закачка газа в пласт. Метод, впрочем, известный. Как отметил премьер, ряд технологических идей есть у Газпрома.

Скупка земли в военных целях

Категорично премьер РФ ответил на опасения Финляндии по поводу принадлежащих фирме с российскими корнями участков, которые якобы скупались для военных целей России. Компания Airiston Helmi под следствием, россиянин арестован. «Сами расследуйте и не несите бред. В расследовании, если нужно, поможем», – примерно к такой фразе можно свести ответ Медведева, назвавшего идею вторжения паранойей.


© Фонтанка.Ру

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