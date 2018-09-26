"Стивен Сигал отвечает": как выглядело бы интервью кандидата в губернаторы Приморья в цитатах из его фильмов

Американский актер и российский гражданин Стивен Сигал заявил, что готов стать губернатором Приморского края, где из-за нарушений отменили результаты выборов.

Президент уж назначил нового и.о.губернатора Приморья, а плебисцит состоится, но пока не назначена дата. Сигал не может стать кандидатом: по закону, не имеют права быть избранными граждане РФ, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства (а у Сигала их три). Зато ему может светить работа в органах местного самоуправления.

«Фонтанка» вспомнила самые яркие фильмы с участием Сигала и представила, как могло бы выглядеть его идеальное интервью в роли кандидата.

Вы уверены, что будете хорошим чиновником?

Смотреть в новом окне Тень якудза 1995

Вы считаете, что вашу кандидатуру утвердят?

Смотреть в новом окне в осаде фильм 1992

Вы заявили, что собираетесь стать губернатором Приморья. На сколько сроков?

Смотреть в новом окне в осаде фильм 1992

Вы поддерживаете повышение пенсионного возраста?

Смотреть в новом окне Смерти вопреки 1990

В регионе большая очередь в детские сады и школы. Что нужно делать, чтобы исправить ситуацию?

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Как нужно формировать бюджет региона, как вы считаете?

Смотреть в новом окне Смерти вопреки 1990

В России некоторые госслужащие высокого ранга были арестованы и получили реальные сроки за коррупцию. Вы не боитесь идти на эту должность?

Смотреть в новом окне в осаде фильм 1992

Как вы планируете выстраивать свое общение с прессой?

Смотреть в новом окне в осаде фильм 1992

А как вы собираетесь вести дебаты со своими соперниками по предвыборной гонке?

Смотреть в новом окне Азиатский связной 2016

При подготовке материала использованы фрагменты из х/ф фильмов: «В осаде» (1992), «Смерти вопреки» (1990), «Тень якудза» (1995), «Азиатский связной» (2016).

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"