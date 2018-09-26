"Стивен Сигал отвечает": как выглядело бы интервью кандидата в губернаторы Приморья в цитатах из его фильмов
Американский актер и российский гражданин Стивен Сигал заявил, что готов стать губернатором Приморского края, где из-за нарушений отменили результаты выборов.
Президент уж назначил нового и.о.губернатора Приморья, а плебисцит состоится, но пока не назначена дата. Сигал не может стать кандидатом: по закону, не имеют права быть избранными граждане РФ, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства (а у Сигала их три). Зато ему может светить работа в органах местного самоуправления.
«Фонтанка» вспомнила самые яркие фильмы с участием Сигала и представила, как могло бы выглядеть его идеальное интервью в роли кандидата.
Вы уверены, что будете хорошим чиновником?
Вы считаете, что вашу кандидатуру утвердят?
Вы поддерживаете повышение пенсионного возраста?
Как нужно формировать бюджет региона, как вы считаете?
В России некоторые госслужащие высокого ранга были арестованы и получили реальные сроки за коррупцию. Вы не боитесь идти на эту должность?
Как вы планируете выстраивать свое общение с прессой?
При подготовке материала использованы фрагменты из х/ф фильмов: «В осаде» (1992), «Смерти вопреки» (1990), «Тень якудза» (1995), «Азиатский связной» (2016).
Венера Галеева, "Фонтанка.ру"