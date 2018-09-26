В Петербурге холодно, сыро и ветрено. Дамба будет закрыта до завтра, ветер усиливается

Разгул непогоды в Северной столице днем и вечером 26 сентября заснял фотограф «Фонтанки». Прогнозы синоптиков оказались правдивы, в кадры попали вывернутые зонтики и затопленные набережные.

Первый осенний шторм в городе на Неве отметился не только закрытой дамбой и падающими от порывов ветра дорожными знаками. Горожане весь день держались за зонтики, которые из их рук вырывал ветер, и перепрыгивали через лужи. Низкие облака скрыли шпиль «Лахта Центра», ветер поднял в Неве воду, река вышла из берегов. В городе «прохладно, сыро и ветрено», как и обещал в начале дня главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Не менее «радостный» прогноз ждет петербуржцев и завтра, 27-го числа. МЧС предупреждает о сильных осадках ночью и ветре до 23 метров в секунду днем. Температура воздуха не поднимется выше 12 градусов тепла.

Дамбу, как сообщает дирекция комплекса защитных сооружений, не откроют раньше двух часов ночи 27 сентября. Максимальный уровень воды в заливе ожидается в период с десяти часов вечера до полуночи. По состоянию на 20:30, вода у поста «Горный» в центре Петербурга поднялась до отметки в 122 см, в районе КЗС зафиксирован подъем до 183 сантиметров.