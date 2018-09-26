«Зенит» разгромил «Волгарь» в Кубке России. Забил даже Анюков

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 1/16 финала Кубка России, который прошел в среду, 26 сентября, на домашнем поле астраханской команды «Волгарь». Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голы забили: капитан зенитовцев, защитник Александр Анюков (8-я минута), полузащитник Роберт Мак (35), нападающие Антон Заболотный (61) и Александр Кокорин (88).

Отметим, что гол Анюкова стал для него первым за «Зенит» за шесть лет, а Кокорин отличился впервые после травмы, из-за которой он пропустил полгода. Также по ходу матча на замену вышел Эмануэль Маммана, также пропустивший полгода из-за травмы.

В 1/8 финала Кубка России «Зенит» сыграет с «Ростовом».