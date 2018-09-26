Спорная дорога в Новом Мурино довела до Полтавченко: 2 тысячи подписей за снос несогласованного проезда

На несогласованную дорогу, которая в нарушение градостроительной документации подключает жителей областного ЖК «Новое Мурино» к дорогам Петербурга, пожаловались губернатору города Георгию Полтавченко. Под письмом градоначальнику с требованием демонтировать проезд подписалось 2117 жителей ЖК «Новая Охта».

«Просим вас взять под личный контроль ситуацию с незаконной дорогой из ЖК «Новое Мурино» на Муринскую дорогу и поручить принять все возможные меры по ускорению демонтажа этого объекта, опасного для жизни и здоровья граждан и создающего опасный прецедент, когда застройщик может без согласований и разрешений проложить дорогу в любом направлении или построить другой объект и попытаться узаконить его с помощью митингов», – пишут губернатору.

Из-за незаконной дороги, идущей от ЖК «Новое Мурино», у его обитателей возникла конфронтация с соседями из ЖК «Новая Охта»: асфальтированный проезд, появившийся накануне «Прямой линии» с Путиным, позволял новомуринцам выезжать на Муринскую дорогу, но провоцировал усугубление дорожной ситуации: и без них движение там очень напряженное из-за непродуманной градостроительной политики. Пешеходам там и вовсе сложно пробираться. Кроме того, незаконная дорога проходит по территории Петербурга, затрагивая 4 земельных участка, на одном из которых должны построить школу. Если дорогу узаконят, то для образовательного учреждения придется искать другое место из-за ограничений в строительном законодательстве.

В своем обращении к Полтавченко новоохтинцы жалуются, что возможности решения вопроса на уровне районных властей, профильных комитетов и вице-губернаторов исчерпаны: написаны сотни обращений, получено множество ответов, подтверждающих правомерность нашей позиции, однако в лучшую сторону ничего не меняется, ситуация только усугубляется, а бездействие органов власти очевидно. «Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации, когда органы власти города и области делали противоречащие друг другу заявления о судьбе самостроя. Так, городские чиновники обещали, что дорога будет снесена, а областные – что её узаконят.

По другую сторону баррикад бушуют новомуринцы, которые в середине сентября установили близ спорного проезда могильную плиту для «совести властей СПб». Эти жители требуют узаконить проезд, ссылаясь на то, что для них это единственная возможность выехать. Стоит отметить, что с появлением дороги администрация муниципального образования «Муринское» сделала пешеходным альтернативный выезд с территории комплекса – Садовую улицу.