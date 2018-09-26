Петербург отмечает осень: 10 баллов и пробка в 14 км

Настоящую осень с её первым наводнением Петербург встречает «красным флагом» – 10-балльными пробками. Среди множества многокилометровых пробок есть 14-километровая.

Максимальную загруженность дорог сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал 26 сентября в 18:42. Правда, продержалась «десятка» не больше 10 – 15 минут. Сейчас «Яндекс» показывает девять.

Это первая «десятка» за несколько месяцев. Всё лето в Петербурге было свободно, и даже вечером загруженность дорог редко превышала 6 баллов. Максимум – восемь – был только в день футбольного матча 19 июня.

С наступлением осени загруженность дорог сильно выросла, в первое же рабочее утро сентября. «Восьмёрка» по вечерам стала обычным явлением. Сегодняшний максимум связан в первую очередь с погодой. По статистике «Яндекса», пики загруженности улиц в Петербурге приходятся на дни сильных осадков.

Вот список последних сообщений «Яндекса» о пробках:

19:15 – внешняя сторона КАД от Дачного проспекта до проспекта Обуховской Обороны. В пробке длиной 14,3 км можно потерять 1 час 43 минуты, что на 32 минуты больше обычного;

19:00 – Лиговский проспект от Цветочной улицы до улицы Некрасова. В пробке длиной 5,4 км можно потерять 56 минут, что на 21 минуту больше обычного;

19:12 – Малоохтинская набережная и Малоохтинский проспект от Большеохтинского моста до Финляндского железнодорожного моста. В пробке длиной 3,1 км можно потерять 31 минуту, что на 22 минуты больше обычного;

19:12 – Каменноостровский проспект от Кронверкского проспекта до Каменноостровского моста. В пробке длиной 2,6 км можно потерять 55 минут, что на 25 минут больше обычного;

19:00 – проспект Обуховской Обороны от Большого Смоленского проспекта до Володарского моста. В пробке длиной 3,3 км можно потерять 1 час 6 минут, что на 32 минуты больше обычного;

18:54 – улица Руставели от Северного проспекта до Суздальского проспекта. В пробке длиной 3 км можно потерять 40 минут, что на 24 минуты больше обычного;

18:39 – Московский проспект от Обуховского моста до Малой Митрофаньевской улицы. В пробке длиной 2,9 км можно потерять 38 минут, что на 20 минут больше обычного;

18:36 – проспект Славы, Невский путепровод, Ивановская улица, Володарский мост, Народная улица, от Пражской улицы до Дальневосточного проспекта. В пробке длиной 4,3 км можно потерять 1 час 1 минуту, что на 23 минуты больше обычного;

18:36 – Литейный мост, улица Академика Лебедева, Лесной проспект, от набережной Кутузова до Кантемировской улицы. В пробке длиной 4,1 км можно потерять 59 минут, что на 29 минут больше обычного;

18:36 – Московский проспект от Кузнецовской улицы до площади Победы. В пробке длиной 3,1 км можно потерять 51 минуту, что на 40 минут больше обычного.

Очевидцы отмечают множество аварий и предупреждают об опасности аквапланирования.