Медведев рассказал о возможном участии «Фортума» и Росатома в рекультивации «Красного Бора»

В ходе переговоров премьер-министров России и Финляндии в Хельсинки 26 сентября стороны предметно обсудили сотрудничество в вопросах управления отходами, в том числе в рекультивации полигона опасных отходов «Красный Бор» под Санкт-Петербургом.

На пресс-конференции Дмитрий Медведев заявил, что с точки зрения совместной работы в сфере экологии «"Красный Бор" — это первое, что стоит в повестке дня».

«В ближайшее время мы обсудим формат сотрудничества», – заявил Медведев. По его словам, с российской стороны участником «сложного» проекта рекультивации полигона мог бы быть Росатом, с финской – «Фортум».

«Он [проект рекультивации «Красного Бора»] уже заложен в национальный проект по экологии, под него выделены деньги. Поэтому мы переходим к практической реализации», – заверил российский премьер.

В составе российской делегации в переговорах также принял участие и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. «Фортум» готов заняться вопросом рекультивации полигона, так как по результатам отбора проб финскими специалистами стало ясно, что эти компетенции по работе с данными опасными веществами у финского концерна есть», – передаёт слова Полтавченко пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Напомним, специалисты «Фортума» взяли пробы с полигона в феврале 2018 года. Проект очистных сооружений для «Красного Бора» прошёл общественные слушания и готовится к экологической госэкспертизе.