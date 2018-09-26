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Власть
26.09.2018 19:31
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Потерпевшие по делу о 39 выстрелах на Коломяжском рассказали, как двадцать раз промахнулись по “Хаммеру”

 

Первое заседание по делу обвиняемого в применении насилия, опасного для жизни полицейских, и незаконном хранении оружия Олега Малкова прошло в Приморском районном суде 26 сентября. Ночная сцена стрельбы на Коломяжском проспекте спустя полгода в памяти пострадавших и свидетелей осталась неясной.

На заседании судья Дмитрий Лозовой, как передает корреспондент «Фонтанки», пытался разобраться в показаниях потерпевших – полицейских патрульно-постовой службы Александра Бурлая и Александра Павлова.

Как следует из обвинительного заключения, около двух часов ночи 20 марта Бурлай возле 13-го дома по Коломяжскому проспекту в рамках операции «Анаконда» остановил «Хаммер», водитель вышел из машины, достал из-за пояса пистолет, трижды выстрелил в Павлова и один раз в Бурлая и скрылся. Благодаря «своевременным маневрам» сотрудники патрульно-постовой службы не пострадали. Позже его машина была найдена в четырех километрах от места стрельбы, возле 11-го дома по Горной улице. В «Хаммере» лежали два ТТ и россыпь патронов.

Первым показания давал Бурлай. Именно он указал водителю жезлом, он же взял в руки протянутое водительское удостоверение. «Хаммер» привлек внимание Бурлая полностью тонированными стеклами, внешний вид водителя намекнул старшему сержанту на вероятное наркотическое опьянение. Вместе с Павловым они попросили Малкова выйти из машины и открыть багажник, попутно обратили внимание на легкую хромоту водителя. Пока Малков открывал дверь, полицейские поинтересовались, есть ли у него запрещенные к обороту вещества и предметы. По словам потерпевшего, Малков попросил Бурлая подержать дверь багажника с неисправным стопором. Пока тот откликался на просьбу, водитель метнулся к передней пассажирской двери и по пути скинул из кармана пальто патроны. «Я сам видел этот момент», – заверил Бурлай. За тем, как боеприпасы сыплются в слякоть на асфальте, следует из протокола допроса Павлова, тот тоже наблюдал, однако на суде этот момент он вспомнить уже не смог. Видел или не видел Павлов, как Малков засунул руку в карман с патронами, судья, прокурор и адвокат пытались выяснить около получаса. Зачитывать пришлось не только показания полугодовой давности, но и записи с очной ставки.

Так или иначе, задерживать Малкова молодые люди решили именно после увиденных патронов. Бурлай утверждал однозначно, что Малкова он схватил за левую руку, так как тот опять полез в карман. Пока он держал его слева, Павлов демонстрировал «боевые приемы самбо» справа. Сперва он тоже схватил водителя за руку, потом решил взять на удушающий прием. Пистолет, по словам обоих пострадавших, оказался в руке Малкова после того, как Павлов вывернул его плечо за спину. Тот выхватил оружие из-за пояса сзади и начал стрелять. Первую пулю направил в ноги Павлова, вторую в торс. Оба выстрела в цель не попали, полицейский отпрыгивал в разные стороны. Третьим выстрелом Малков целился в Бурлая, но тот тоже сманеврировал и остался цел. Пока оба доставали табельное оружие, водитель успел сесть обратно за руль и напоследок выстрелил еще раз. В какую сторону летела пуля, из показаний пострадавших и свидетелей так и осталось неясным. То ли стрелял через крышу или капот, то ли в Павлова, то ли в машину ГИБДД.

Адвокат Андрей Шатохин уточняющими вопросами пытался освежить память свидетеля, инспектора ДПС Александра Прокофьева, но конкретики добиться так и не смог. Очередность выстрелов и их направление в голове полицейского сохранились смутно.

– Вы реально видели, что происходило? У вас нормальная память, медкомиссию проходили?

– Вы меня сейчас оскорбляете?

– Вы обоих, и Павлова и Бурлая, знаете, вместе работаете, находились от них в двух метрах, а в кого когда стреляли, не знаете.

– Я не помню, все происходило в движении.

Однозначно все полицейские, которые были на месте, смогли подсчитать и сказать, куда стреляли сами. По 8 выстрелов по колесам «Хаммера» сделали Павлов и Бурлай, 4 раза нажал на спусковой крючок Прокофьев. Стреляли и еще трое сотрудников ГИБДД, которые выбежали из машин. Ни одна из пуль, а как писала «Фонтанка», всего их было 36, до цели так и не достала.

Нашли Малкова через три дня в квартире на улице Полярников в Невском районе. На следующий день он был арестован. Подсудимый признал вину.

О биографии Малкова «Фонтанка» рассказывала подробно: особо опасным рецидивистом он стал уже к началу 1990-х, через десяток лет получил 15 лет за бандитизм, оружие и покушение на убийство. Последний раз был осужден за стрельбу на Володарском мосту по сотрудникам наружного наблюдения МВД. Взрыв СВУ в 1996 году лишил его части ноги.


© Фонтанка.Ру

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