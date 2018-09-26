Эксперты оценили налоговые выплаты американцев выше всех расходов на еду и одежду

Жители США в среднем тратят на уплату разных налогов больше средств, чем на еду и одежду в совокупности, пишет CNSNews со ссылкой на данные Бюро трудовой статистики (Bureau of Labor Statistic, BLC) министерства труда США.

Из доклада BLC следует, что по итогам 2017 года жители США (семьи, финансово независимые жители, домохозяйства с общими расходами) в среднем потратили $9562 тыс. на еду и одежду, в то время как расходы на уплату всех налогов составили $16 749.

Так, средний размер федерального подоходного налога в США в прошлом году составил $7819, размер налога на доходы, взимаемого властями штатов и муниципалитетов, составил почти $2,1 тыс., а средний размер остальных налогов оказался на уровне $51. Сюда также вошел налог по социальному обеспечению ($4717) и налог на недвижимость ($2065).

При этом, согласно данным BLS, расходы американцев на еду в 2017 году в среднем составили $7729, на одежду и аксессуары — $1833.