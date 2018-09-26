Оператор аренды электросамокатов YouDrive Lite заявил, что в Петербурге нет для него инфраструктуры

Каршеринговый оператор YouDrive, который еще в мае рассматривал создание в Петербурге сервиса по аренде электросамокатов — YouDrive lite, аналогичного московскому, 26 сентября заявил, что не может этого сделать по техническим причинам.

"Мы очень хотим запуститься в Петербурге, но сейчас там нет необходимой инфраструктуры для запуска шеринга самокатов", – написали представители компании на вопрос пользователей из Северной столицы.

Ранее они заявляли, что модель шеринга электросамокатов легко применима к любому городу. Но отмечали, что при этом желательно наличие в этом городе развитой инфраструктуры и безбарьерной среды. С последним в Петербурге существуют определенные сложности.