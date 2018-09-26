Как 325 депутатов и одна бутылка проголосовали за пенсионную реформу

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект о пенсионной реформе. Заседание длилось четыре часа и ушло преимущественно на то, чтобы отклонить 315 поправок, поступивших от депутатов и сенаторов, и одобрить 9, предложенных президентом.

скриншот с сайта duma.gov.ru

Но чем ближе был момент голосования за, собственно, законопроект, тем больше нервничали парламентарии. Некоторые настойчиво требовали поименного голосования.

Спикер Вячеслав Володин загадочно улыбался и сыпал афоризмами. А потом случилось страшное. В игру вступила бутылка — и проголосовала за пенсионную реформу вместо отсутствующего на заседании академика и нобелевского лауреата Жореса Алферова. Посмотрите, как это было.

Венера Галеева