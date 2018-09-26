Путин снял губернатора Приморья. И назначил туда губернатора Сахалина

Президент России Владимир Путин объявил об отставке временно исполняющего обязанности главы Приморского края Андрея Тарасенко, глава государства назначил на этот пост главу Сахалинской области Олега Кожемяко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 26 сентября.

"Если вы для себя приняли такое решение окончательно, тогда я должен буду назначить вас исполняющим обязанности главы Приморского края", – сказал глава государства в ходе рабочей встречи. "Оставлять такой значимый для страны регион, как Приморский край, не только на два месяца, на день – невозможно", – подчеркнул Путин.

Кожемяко заявил о своей готовности занять должность. "Готов, и это решение выверенное, с пониманием того, что предстоит очень много работы", – заявил он.

Глава Сахалинской области также выразил желание участвовать в выборах на пост губернатора Приморья. "Хотелось бы согласовать с вами возможность участия в выборах губернатора Приморского края", – сказал Кожемяко президенту.

"Я вас правильно понял? Вы хотите принять участие в выборах главы Приморского края? Хорошо", – ответил Путин. "Если вы хотите попробовать свои силы с большим объемом работы, а безусловно, это больший объем работы, это очень перспективный и стратегически важный в России регион <...> Я не возражаю, пожалуйста", – откликнулся он на предложение Кожемяко.

Напомним, что в сентябре текущего года на выборах губернатора Приморского края разразился настоящий скандал. Во втором туре выборов во время финального этапа подсчета голосов резко сменился лидер. Сначала лидировал кандидат от КПРФ депутат местного ЗакСа Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%.

19 сентября итоги выборов рекомендовал отменить ЦИК, 20-го числа такое решение принял Приморский крайизбирком.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова 21 сентября заявила о своей надежде на то, что кандидаты на выборах главы Приморского края единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко не станут выдвигаться на новые выборы.

Они должны пройти до 16 декабря.