Медведев и Сипиля разошлись в оценках объёма инвестиций Финляндии в Россию

Во время пресс-конференции в Хельсинки 26 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев и его финский коллега Юха Сипиля назвали разные объёмы общей суммы инвестиций Финляндии в Россию.

По словам Юхи Сипиля, финские компании инвестировали 12 млрд евро в российскую экономику, и Суоми занимает первое место по объёму вкладываемых в РФ средств с точки зрения численности населения. Медведев заявил следующее: «Мой коллега сказал, что инвестиции Финляндии в Россию составили 12 млрд евро. По нашим данным, это 14 млрд. Не знаю, где потерялись ещё 2 млрд, но, надеюсь, эти цифры отражают ситуацию на рынке инвестиций».

Оба премьера отметили активность финских компаний на российском рынке. В частности, в качестве примера успешного бизнес-сотрудничества они привели соглашение между группой «Свеза» (входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова) и финской Valmet о строительстве целлюлозного комбината в Вологодской области.

«Несмотря на сложности, финские компании настроены на долгосрочную деятельность в России», – заверил глава кабмина Суоми [однако некоторые крупные компании уже покинули РФ. – Прим. ред.].

«Нам удалось преодолеть тот спад, который наблюдался 2–3 года назад. Товарооборот растёт, это прямое следствие интенсификации работы. Задача, которую мы ставим перед собой сейчас, — вернуть себе первое место среди торговых партнёров Финляндии», – сказал Медведев. Сейчас Россия занимает третье место. В вопросе роста торговли, как ранее выяснила «Фонтанка», оценки России и Финляндии тоже несколько расходятся.

Отметим, «Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России-2018». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами можно в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса», а с условиями участия в проекте – в презентации.