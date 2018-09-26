Петербургская погода как карающее правосудие: знак сдуло на машину нарушителя

Непогода, обосновавшаяся 26 сентября в Санкт-Петербурге, уже отметилась на городских улицах. На этот раз первыми жертвами стали не деревья, как обычно бывает, а дорожные объекты. И как всегда, не везёт автомобилям.

На Воскресенской набережной ветер метко уронил дорожный знак на стоящую рядом машину, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Тут есть, правда, один нюанс: недешёвый автомобиль с «красивым» номером «ААА» был припаркован с нарушением – прямо на перекрёстке с заездом на тротуар.

«Карма», «Штраф за неправильную парковку», «Акция! Стоимость парковки 3000 р. + знак в подарок», – шутят в комментариях.

На Светлановской площади рухнул светофор. Он даже раскололся на части, но продолжает работать, уважительно замечают в «ДТП и ЧП».

Деревья, впрочем, не отстают. На Приморском шоссе в Репино ель перегородила проезжую часть, пишут в группе.

Напомним, предстоящей ночью в Петербурге ожидается первое осеннее наводнение. Дамбу закрыли.