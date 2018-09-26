Путин предложил Морозову временно возглавить Астраханскую область

Президент России Владимир Путин предложил Сергею Морозову стать временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области, сообщает пресс-служба Кремля 26 сентября.

В ходе встречи с Морозовым президент РФ отметил, что тот занимал пост помощника министра обороны, а в последнее время работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, которая входит в систему Минфина.

Путин сообщил, что действующий губернатор Астраханской области Александр Жилкин, который давно возглавляет этот регион, "обратился с просьбой перевести его на другое место работы".

При этом глава государства отметил, что Морозов на занимаемых им постах продемонстрировал "хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу". "Именно в этой связи я хочу вам предложить поработать в одном из субъектов Российской Федерации", – сказал Путин.