18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +11
$ 65.76р
77.38р
19:35 26.09.2018
Расширенный поиск

Финляндия
26.09.2018 18:47
Печать

Медведев назвал «параноидальным бредом» версию о том, что купленные связанной с РФ компанией земли в Финляндии могли использоваться в военных целях

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву во время пресс-конференции в Хельсинки 26 сентября задали вопрос по поводу крупного расследования, которое начато в Финляндии в отношении связанной с РФ фирмы Airiston Helmi, приобретавшей недвижимость в районе архипелага Турку.

Медведев назвал опасения Финляндии, что Россия могла бы использовать находящуюся в распоряжении компании инфраструктуру в военных целях, «параноидальным бредом».

«Какие-то там вертолетные площадки, их использование в военных целях… Это параноидальный бред. Я не могу сказать, в чьём воспалённом мозгу такая мысль могла родиться», – сказал российский премьер.

«Это дело Финляндии. Финляндия уже давно суверенное государство. Расследуйте что хотите. Это ваше внутреннее дело», – заявил Медведев. Он отметил, что «в случае запроса правовой помощи по правоохранительным каналам такая помощь будет оказана». По его словам, также важно, чтобы арестованному по этому делу россиянину были предоставлены все предусмотренные законом возможности и при необходимости — консульская помощь.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, в свою очередь, заверил, что этого вопроса не было в повестке переговоров, поскольку подозрения касаются легализации дохода, полученного преступным путём. «Это дело не оказывает никакого влияния на отношения России и Финляндии. У меня нет такой информации, которая могла бы стать поводом для того, чтобы просить у России помощи», – сказал Сипиля.

Напомним, в минувшие выходные около 400 силовиков провели спецоперацию в районе архипелага Турку. Обыскав 17 объектов, они изъяли информационные носители, документы и 3 млн евро наличными. По подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах были задержаны 36-летний гражданин России Глеб Еремин и 51-летний гражданин Эстонии Борисс Иличев.

Зарегистрированная в 2007 году компания Airiston Helmi, скупавшая участки и дома на островах и прибрежных территориях, подозревается в отмывании миллионов евро. По данным СМИ, до 2014 года она приобрела движимого и недвижимого имущества в Финляндии на 9,6 млн евро. В Финляндии особое внимание обратили на то, что купленные ей участки, на некоторых из которых были построены вертолётные площадки и причалы, находятся в стратегически важных с точки зрения безопасности точках.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Магазин "Кей"
26.09.2018 18:04

Топ игровых мышек 2018 года по мнению КЕЙ

КЕЙ отобрал для вас 5 компьютерных мышек, которые подойдет не только геймерам, но и рядовым пользователям
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.09.2018 17:53

Аэрофлот подтвердил соответствие рейтингу "5 звезд" ассоциации APEX

Аэрофлот вновь получил высший рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX. Таким образом, он сохранил престижный статус, который был присвоен ему год назад и теперь продлен на 2019 год. Этот результат объявлен на торжественной церемонии APEX EXPO Awards, которая состоялась 24 сентября в Бостоне
Setl City
26.09.2018 13:45

Setl City отремонтирует и оборудует петербургский приют для собак

Setl City за свой счет осуществит ремонт приюта для животных в Невском районе. В отделку и оборудование нового здания на Глухоозерском шоссе компания вложит около 9,5 млн рублей.
ГК "КВС"
26.09.2018 13:12

Оформление заявки на ипотеку за 1 день

Отличная новость. В ближайшее время компания «КВС» запускает услугу по оформлению заявки на ипотеку за 1 день.
ГК "КВС"
26.09.2018 11:47

Ипотечная программа для военнослужащих на новые квартиры от компании «КВС»

Банк «РОССИЯ» аккредитовал в «Ясно.Янино» два корпуса (1.1 и 1.3) 2 оч. 2 этап и в «Новое Сертолово» 8, 9, 10, 11 корпуса 5 ЖГ по программе «Военная Ипотека»
ГК "КВС"
26.09.2018 11:34

Новые возможности от компании «КВС»

В офисе продаж жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» для наших клиентов работает ипотечный консультант
ГК «Эталон»
26.09.2018 11:19

Открыты продажи квартир в новом корпусе ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Стартовали продажи квартир в новом корпусе жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ГК "КВС"
25.09.2018 17:53

Открытие офиса продаж ЖК «Континенты»

С 18 сентября начал работать офис продаж на объекте ЖК «Континенты» по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Брюлловская/ ул. Архитектора Белова, ст. м. «Парнас».
Setl City
25.09.2018 16:37

«Петербургская Недвижимость» предлагает к покупке квартиры с двумя лоджиями

Квартиры с лоджией, балконом или террасой более конкурентоспособны. На дополнительной площади можно оборудовать место для отдыха, устроить зимний сад или даже организовать кабинет
ГК «Эталон»
25.09.2018 16:31

ЖК Botanica и Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

Альфа-Банк аккредитовал сразу два жилых комплекса бизнес-класса от «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – Botanica и Fusion*.
Компания Л1
25.09.2018 15:43

Сданный корпус ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию ЖК «Граф Орлов» в банке «Возрождение». Многосекционный дом переменной, от 8 до 25 этажей высотности, рассчитан на 246 квартир одной до четырех комнат. Он был введен в эксплуатацию 14 сентября этого года.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.09.2018 14:41

Аэрофлот получил пятидесятый российский самолет Superjet 100

Аэрофлот получил в эксплуатацию пятидесятый российский самолет Superjet 100 (SSJ100). Это событие знаменует собой успешный итог исполнения двух твердых контрактов на поставку 30-ти и 20-ти машин SSJ100.