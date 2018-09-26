Медведев назвал «параноидальным бредом» версию о том, что купленные связанной с РФ компанией земли в Финляндии могли использоваться в военных целях

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву во время пресс-конференции в Хельсинки 26 сентября задали вопрос по поводу крупного расследования, которое начато в Финляндии в отношении связанной с РФ фирмы Airiston Helmi, приобретавшей недвижимость в районе архипелага Турку.

Медведев назвал опасения Финляндии, что Россия могла бы использовать находящуюся в распоряжении компании инфраструктуру в военных целях, «параноидальным бредом».

«Какие-то там вертолетные площадки, их использование в военных целях… Это параноидальный бред. Я не могу сказать, в чьём воспалённом мозгу такая мысль могла родиться», – сказал российский премьер.

«Это дело Финляндии. Финляндия уже давно суверенное государство. Расследуйте что хотите. Это ваше внутреннее дело», – заявил Медведев. Он отметил, что «в случае запроса правовой помощи по правоохранительным каналам такая помощь будет оказана». По его словам, также важно, чтобы арестованному по этому делу россиянину были предоставлены все предусмотренные законом возможности и при необходимости — консульская помощь.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, в свою очередь, заверил, что этого вопроса не было в повестке переговоров, поскольку подозрения касаются легализации дохода, полученного преступным путём. «Это дело не оказывает никакого влияния на отношения России и Финляндии. У меня нет такой информации, которая могла бы стать поводом для того, чтобы просить у России помощи», – сказал Сипиля.

Напомним, в минувшие выходные около 400 силовиков провели спецоперацию в районе архипелага Турку. Обыскав 17 объектов, они изъяли информационные носители, документы и 3 млн евро наличными. По подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах были задержаны 36-летний гражданин России Глеб Еремин и 51-летний гражданин Эстонии Борисс Иличев.

Зарегистрированная в 2007 году компания Airiston Helmi, скупавшая участки и дома на островах и прибрежных территориях, подозревается в отмывании миллионов евро. По данным СМИ, до 2014 года она приобрела движимого и недвижимого имущества в Финляндии на 9,6 млн евро. В Финляндии особое внимание обратили на то, что купленные ей участки, на некоторых из которых были построены вертолётные площадки и причалы, находятся в стратегически важных с точки зрения безопасности точках.