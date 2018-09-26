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26.09.2018 18:36
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Полиция ищет джип предприятия “Ленводхоз”, на котором гоняли родственники главы комитета по природопользованию

Экономическая полиция заинтересовалась автомобилем Jeep Grand Cherokee, взятым в лизинг городским предприятием, занимающимся очисткой водоемов, «Ленводхоз». Служебная машина, подозревают следователи, могла использоваться не по назначению.

Сотрудники экономической полиции Петербурга днем 26 сентября посетили офисы на улице Ивана Черныха, где расположено ГУП «Ленводхоз». По информации «Фонтанки», полицейских интересовали документы, связанные с использованием автомобиля Jeep Grand Cherokee, находящегося на балансе предприятия. Машину взяли в лизинг в 2015 году, потратив на это бюджетные средства, но, как подозревают оперативники, использовали не всегда для служебных целей.

Соответствующие выводы полицейские могли сделать, проверив данные о штрафах, которые были выписаны за превышение скорости на данном автомобиле. Так, в выходной день в мае 2017 года за нарушение правил ПДД был оштрафован Алексей Григорьев. В марте 2018 года – Ирина Григорьева. Оба – родственники главы комитета по природопользованию Игоря Григорьева. Алексей Григорьев также является заместителем председателя Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

По факту использования автомобиля экономическая полиция проводит доследственную проверку, итогом которой может стать возбуждение уголовных дел по фактам халатности (ст. 293 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Директор ГУП «Ленводхоз» Игорь Герус в разговоре с «Фонтанкой» не смог ответить на вопрос, где находится взятый в лизинг автомобиль на данный момент. «Я смогу дать пояснение по данной ситуации, когда в ней разберусь», – добавил он.

Глава комитета по природопользованию Игорь Григорьев сообщил «Фонтанке», что в курсе проведения проверки по факту использования автомобиля, однако не помнит, чтобы за рулем джипа оказывались его родственники. «Этой машиной мы пользуемся все – и комитет, и подведомственные предприятия. Я часто езжу на ней в Красный Бор, сейчас этот автомобиль там и находится. Я уже немолодой человек, и вполне возможно, что меня могли подвозить мои близкие, но я этого не помню», – сообщил чиновник.

Справка:

ГУП “Ленводхоз” появился в Петербурге еще в 1919 году и назывался водно-техническим управлением. До последнего времени предприятие осуществляло дноочистительные работы, уборку и очистку акватории и водоохранных зон, обеспечение безопасности городских гидротехнических сооружений, ликвидацию нефтеразливов, ледокольные и подводно-технические работы, работы, направленные на организацию систем учета водопотребления и водоотведения, проектирование и монтаж очистных установок. В июле 2018 года “Ленводхоз” решили расформировать, передав его полномочия ГУП “Экострой”. Вместо “Ленводхоза” планировалось создать государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Санкт-Петербурга», которое займется обслуживанием гидротехнических сооружений города. На днях часть сотрудников “Ленводхоза” получили уведомления о расторжении трудовых договоров. Как ранее писала “Фонтанка”, причиной реорганизации предприятия могли быть сорванные сроки по госконтрактам.

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