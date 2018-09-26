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Общество
26.09.2018 18:27
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Кудрин стал доктором экономических наук. При защите диссертации он раскритиковал правительство и одобрил пенсионную реформу

 

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин защитил диссертацию на соискание степени доктора экономических наук. Он несколько часов объяснял ученым, чем плох нынешний подход России в бюджетном планировании.

Защита диссертации «Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики» 26 сентября началась в Российской академии народного хозяйства и госслужбы в полдень. Научная работа, напечатанная на 424 страницах, вызвала в диссертационном совете живое обсуждение. Кудрин критиковал действующую власть, обвиняя парламент в недостатке конкуренции, политические институты России называл слабыми, а правительству пенял за осуществление крупных строительных проектов (например, форум АТЭС-2012, Олимпиада-2014 в Сочи, чемпионат мира по футболу в 2018 году), ставших «серьезной нагрузкой на федеральный бюджет при неочевидной результативности подобных трат». Не нравится экономисту и налогообложение нефтегазового сектора, в котором принимается много временных решений. Также Кудрин подверг критике профицитный бюджет России.

«Он не может быть профицитным, можно больше тратить от нефтяных доходов», – резюмировал соискатель. С ним согласился председатель диссертационного совета академик РАН Абел Аганбегян. По его мнению, государству есть на что тратить деньги. В диссертации Кудрин одобрил пенсионную реформу, так как ее откладывание вызвало растущую нагрузку на бюджет со стороны социальных расходов, а непомерные траты на оборону и правоохранительную систему не позволили государству вкладывать в человеческий капитал (здравоохранение, образование, наука, спорт).

Немало внимания Кудрин уделил доле государства в экономике России. По его подсчетам, она составляет 47,5 % ВВП на начало 2018 года, при том что в большинстве развивающихся стран доля государственного сектора заметно ниже 40 %.

«Это означает наличие существенного потенциала для разгосударствления, важной частью которого является проведение масштабной приватизации крупных государственных компаний в 2018 – 2024 годах, – делает вывод экономист. – В целом же приходится констатировать, что проводимая за последние годы политика в сфере государственных финансов скорее затягивала выход на траекторию долгосрочного экономического роста, нежели была его катализатором».

Работу Кудрина члены совета сочли новой и полезной и рекомендовали отправить ее в ЦБ и Минфин для ознакомления.

Диссертация полностью соответствует научным требованиям, соискателю присвоена степень доктора экономических наук.

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