Финская Valmet поставит оборудование для нового целлюлозного комбината «Севергрупп» Алексея Мордашова

Группа «Свеза» (входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова) и финская компания Valmet договорились о сотрудничестве при строительстве целлюлозного комбината в Вологодской области.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний от 26 сентября, Valmet станет главным поставщиком технологий для предприятия. Компания уже завершила базовое проектирование оборудования для основных цехов: древесно-подготовительного, варочного, промывного, отбельного, сушильного, котельного, выпарного, цеха каустизации и регенерации извести.

Сумма инвестиций в проект не раскрывается.

По словам президента бизнес-направления «Целлюлоза и энергетика» Valmet Бертела Карлстедта, за плечами финской компании уже есть несколько проектов реконструкции и расширения действующих производств в России». Но в «Свеза» подчеркивают, что данное предприятие станет одним из самых экологичных целлюлозных комбинатов в мире.

«Свеза» работает в России с 1998 года. Группа выпускает 1,3 млн кубометров продукции ежегодно. На данный момент у компании шесть производственных площадок — в Петербурге, Костроме, Вологодской области, Пермском крае, Костромской области и Свердловской области.

Valmet – разработчик и поставщик технологий, систем управления и услуг для целлюлозной, бумажной и энергетической отраслей промышленности. Выручка в 2017 году составила 3,1 млрд евро.