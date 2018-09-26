Путин сменил главу Кабардино-Балкарии: Кокова на Кокова

Президент РФ Владимир Путин предложил Казбеку Кокову стать временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии.

На встрече с Казбеком Коковым президент сообщил, что его однофамилец Юрий Александрович Коков "попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву", сообщает пресс-служба Кремля.

"Я хотел бы с вами обсудить вопросы, связанные с республикой, а именно хотел бы вспомнить о том, что вы там сами работали в разных качествах, были заместителем министра, потом – депутатом парламента Кабардино-Балкарии", – сказал Путин, обращаясь к Казбеку Кокову.

Он напомнил, что в настоящее время Казбек Коков работает в администрации президента РФ. "Не мне вам говорить, что ваша семья связана с вашей родной республикой самым тесным, наитеснейшим образом. Ваш отец возглавлял республику с 1992 по 2005 год, и о нем там очень добрая, хорошая память. Он был эффективным руководителем и очень надежным товарищем", – сказал президент.

Он предложил Казбеку Кокову "вернуться в Кабардино-Балкарию – на первом этапе в качестве исполняющего обязанности главы республики". Тот поблагодарил президента РФ за доверие и сказал, что готов к новой работе.