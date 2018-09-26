Финский премьер: Россия несет ответственность за предотвращение роста насилия в Сирии

Финляндию беспокоит ситуация с безопасностью гражданского населения в Сирии. Об этом 26 сентября на совместной пресс-конференции с Дмитрием Медведевым заявил глава кабинета министров Юха Сипиля.

"Россия несет ответственность за предотвращение роста насилия в Сирии", – заявил Сипиля. По его словам, Финляндию особенно волнует то, "как будет найдено решение конфликта, а также угроза военных действий на новых территориях и человеческих страданий в регионе Идлиб".

Как заверил Медведев, Россия также желает, чтобы конфликт в Сирии был преодолен в максимально короткие сроки, как и уничтожение террористических гнёзд. Однако российский премьер не согласился с Сипиля в том, что ответственность в этом вопросе лежит только на России.

Он отметил, что ответственность должно нести сирийское правительство и страны, которые участвуют в решении конфликта: США, Израиль, Турция, Иран и ряд других государств.