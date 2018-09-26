Смольный хочет ограничить передвижение гастарбайтеров-уборщиков по Пулково и на железнодорожных вокзалах

Заниматься уборкой в некоторых помещениях аэропорта Пулково и на железнодорожных вокзалах Петербурга смогут только граждане России. Иностранный персонал клининговых компаний предложат ограничить в доступе — такое решение было принято на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Северной столице.

В проекте постановления за подписью губернатора Георгия Полтавченко решено «предложить» РЖД и ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта) «принять в течение октября – декабря 2018 года дополнительные меры по ограничению доступа (передвижения) иностранных граждан, работающих в клининговых компаниях, в помещениях специального назначения и режима Московского, Витебского, Балтийского и Финляндского вокзалов, а также аэропорта "Пулково"».

В комитете по законности и правопорядку Смольного «Фонтанке» пояснили, что предложение было вынесено на основании статистики правоохранителей и на фоне последних событий. Стоит вспомнить взрыв в метро или в самолете в Петербург над Синаем.

По информации Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», на настоящий момент дополнительных требований, кроме квалификации, наличия документов и допусков, прописанных в российском законодательстве, к персоналу подрядных организаций, которые занимаются уборкой, нет.

– Все вокзалы оснащены современной системой контроля доступа, через которую проходят все без исключения посетители вокзалов, включая сотрудников ОАО «РЖД». Входить в технологические помещения имеют право сотрудники только со специальным допуском, – сообщили «Фонтанке» 26 сентября в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

В «Пулково» от комментариев по теме отказались. А источник в транспортной отрасли рассказал «Фонтанке», что предложение Смольного носит очень неоднозначный характер и строится на непонятных правовых основаниях, поэтому участникам рынка не очень понятно, как его исполнять.