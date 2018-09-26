Топ игровых мышек 2018 года по мнению КЕЙ

Магазин "Кей"

КЕЙ отобрал для вас 5 компьютерных мышек, которые подойдет не только геймерам, но и рядовым пользователям.

Logitech Wireless Gaming Mouse G903 Lightspeed

Mouse G903 очень адаптивна:

Регулировка веса мыши с помощью грузика.

Настройка светодиодной подсветки мыши.

11 программируемых кнопок для задания определенных команд и действий.

Мышка будет одинаково удобна как для правшей, так и для левшей. В Mouse G903 реализовано 5 предустановленных режимов чувствительности и поддержка беспроводной зарядки.

Steelseries Rival 300

Главной особенностью данной игровой мышки является ее доступность и классический дизайн. Она получила 6 программируемых кнопок, регулируемую светодиодную подсветку в виде логотипа, а также возле колесика прокрутки, возможность настройки чувствительности в диапазоне от 50 до 6500 dpi.

Logitech G102 Prodigy

Logitech G102 Prodigy обладает всеми техническими игровыми атрибутами, но сдержанным дизайном. С технической точки зрения данная мышка показывает себя очень достойно. Она оснащена оптическим сенсором с регулируемой чувствительностью в диапазоне от 200 до 6000 dpi, настраиваемой подсветкой, а также тефлоновыми ножками, обеспечивающими плавное скольжение по любой поверхности.

A4tech Bloody P81

Мышка оснащена оптическим сенсором с чувствительностью в 5000 dpi, симметричным корпусом для левшей и правшей, 8-ью программируемыми кнопками, клавишами с технологией Light Strike, которые гарантируют рабочий ресурс в 50 миллионов кликов.

Мышка буквально усыпана элементами подсветки. Боковые грани, задняя часть, колесико и паутинка на корпусе – все это может играть различными цветами. С помощью специального софта вы сможете выбрать понравившуюся вам предустановленную программу освещения либо самостоятельно настроить каждую зону отдельно.

Redragon FireStorm

Основные особенности Redragon FireStorm:

Лазерный сенсор с чувствительностью в 16400 dpi. Шаг настройки – 50 dpi.

Наличие дополнительных программируемых верхних кнопок, а также кнопки для указательного пальца.

12 дополнительных боковых кнопок.

Особые микроклавиши Omron с ресурсом в 10 миллионов кликов.

Функция создания и сохранения 5 профилей настроек для клавиш мышки.

Точная настройка цветовых профилей.

8 съемных грузиков для регулировки веса мышки.

Когда нужна помощь с выбором – ПОРА в КЕЙ.