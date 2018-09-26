Минфин посчитал убытки: "Северный поток - 2" обойдется Украине в 2,5 - 3% ВВП

Украинский минфин заявил, что запуск российского газопровода негативно скажется на экономике постсоветской республики.

"Реализация проекта «Северный поток – 2» приведет к убыткам за счет уменьшения экспорта услуг на 2,5 – 3% от ВВП (только прямые потери)", – говорится в обнародованном 26 сентября прогнозе министерства финансов Украины.

Реализация проекта сделает Германию "газовым хабом" Европы, считают в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, кто Украина потратила четверть миллиона долларов на дискредитацию "Северного потока – 2". Россия, в свою очередь, подчеркивает коммерческий характер проекта. Кроме того, российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через территорию Украины.

«Северный поток – 2» соединит газопроводы России и Германии. Некоторые члены Евросоюза, а также США не раз высказывались против реализации проекта. 19 августа The Wall Street Journal сообщил, что США подготовят новые санкции, стратегическая цель которых – заморозить строительство «Северного потока». Германия ответила на это резкой критикой. Недавно также стало известно, что Nord Stream 2 AG разработала альтернативный маршрут газопровода в обход Дании, которая так и не выдала разрешение на строительство. Ввод магистрали в строй запланирован на конец 2019 года.