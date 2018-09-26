Аэрофлот подтвердил соответствие рейтингу "5 звезд" ассоциации APEX

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Аэрофлот вновь получил высший рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX. Таким образом, он сохранил престижный статус, который был присвоен ему год назад и теперь продлен на 2019 год. Этот результат объявлен на торжественной церемонии APEX EXPO Awards, которая состоялась 24 сентября в Бостоне.

По традиции на мероприятии были отмечены авиаперевозчики, которые применили наиболее инновационные подходы к повышению качества сервиса и добились особого успеха в этой области. Аэрофлот остается обладателем рейтинга «пять звезд» APEX в номинации — «Глобальная авиакомпания». К этой категории относятся перевозчики с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности. Всего в мире насчитывается 25 глобальных авиакомпаний, которым APEX присвоила рейтинг «пять звезд».

Рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, охватил почти 500 авиакомпаний мира. Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и на протяжении четырех десятилетий специализируется на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте.

Аэрофлот уже не в первый раз удостаивается от APEX высокого признания. Ранее в этом году он получил премию этой ассоциации «Выбор пассажиров» сразу в двух номинациях — «Лучшая глобальная авиакомпания в Европе» и «Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами».