Аэрофлот подтвердил соответствие рейтингу "5 звезд" ассоциации APEX
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Аэрофлот вновь получил высший рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX. Таким образом, он сохранил престижный статус, который был присвоен ему год назад и теперь продлен на 2019 год. Этот результат объявлен на торжественной церемонии APEX EXPO Awards, которая состоялась 24 сентября в Бостоне.
По традиции на мероприятии были отмечены авиаперевозчики, которые применили наиболее инновационные подходы к повышению качества сервиса и добились особого успеха в этой области. Аэрофлот остается обладателем рейтинга «пять звезд» APEX в номинации — «Глобальная авиакомпания». К этой категории относятся перевозчики с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности. Всего в мире насчитывается 25 глобальных авиакомпаний, которым APEX присвоила рейтинг «пять звезд».
Рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, охватил почти 500 авиакомпаний мира. Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и на протяжении четырех десятилетий специализируется на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте.
Аэрофлот уже не в первый раз удостаивается от APEX высокого признания. Ранее в этом году он получил премию этой ассоциации «Выбор пассажиров» сразу в двух номинациях — «Лучшая глобальная авиакомпания в Европе» и «Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами».
«Подтверждение высшего рейтинга «пять звезд» от авиационной ассоциации, которая входит в число самых влиятельных в мире, — признание нашей стабильно высокой позиции по качеству сервиса, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Это признание со стороны APEX особенно ценно для нас сейчас, когда геополитическая обстановка создает серьезные помехи российскому бизнесу. Но даже в этих условиях миллионы пассажиров во всем мире, вне зависимости от гражданства и национальности, делают выбор в пользу Аэрофлота. И мы по-прежнему будем прилагать все усилия, чтобы оправдать их ожидания, а также статус игрока глобальной авиационной элиты».