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Общество
26.09.2018 18:09
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Осеннее обострение: поставщики предупредили о подорожании молока и мяса на 10%

Производители объясняют скачок увеличением стоимости сырья и ослаблением курса рубля. Ретейлеры уверяют, что пытаются смягчить удар за счет акций. Но в конце года ценник все равно придется переписывать - из-за повышения НДС.

Осеннее обострение: поставщики предупредили о подорожании молока и мяса на 10%

фото с сайта myasnoy-soyuz.ru

О том, что в ближайшее время могут резко вырасти цены на мясную и молочную продукцию, «Фонтанке» рассказали несколько крупных петербургских производителей. По их словам, традиционная осенняя кампания по согласованию условий с торговыми сетями в этом году проходит особенно бурно. Итогом может стать исчезновение с полок части ассортимента, а также  новая волна даунсайзинга — сокращения объема содержимого в упаковке. На помощь против несговорчивых ретейлеров призывают правительство.

Первыми изменятся ценники на колбасы. Как рассказал «Фонтанке» директор по продажам «Мит Стар» Валерий Сергеев, компания заканчивает согласовывать с сетями новые условия поставок. Уже сегодня говорят, что в среднем повышение составит 5 – 12%. «Но по некоторым позициям (с наибольшим содержанием свинины и говядины) рост был выше этого значения», – подчеркнул он. 

В диапазоне от 2 до 10% увеличится стоимость продукции финской Atria (в Петербурге это колбасные изделия под брендом «Пит-Продукт»). Исполнительный директор «Атриа Россия» Илари Хююрюнен говорит, что компания направила сообщение о повышении цен розничным сетям несколько недель назад: «Конечно, наши партнеры не были в восторге от такой перспективы. Это, безусловно, удар по потребителю в текущей экономической ситуации. Но что мы можем поделать? Так вынуждены поступать все игроки».

Главная причина подорожания – резкий рост цен на сырье. По данным Национального союза мясопереработчиков (НСМ), с начала года стоимость свинины выросла в среднем на 30%, мяса птицы — на 35%, говядины — на 10% процентов. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) создала дефицит свинины, ее нехватку попытались компенсировали курицей, что привело к росту цен и на этом рынке. Также давление оказывало ослабление рубля. По оценке Atria, отечественная колбаса по-прежнему на 20% делается из импортного мяса. Причем из-за рубежа в основном везут говядину. Наконец, сказались на себестоимости расценки на корма, которые, по заверениям участников рынка, тоже привязаны к валюте. 

Производители молочной продукции тоже меняют цены.

«Это первое в нашей отрасли  массовое повышение за полтора года», – прокомментировал генеральный директор компании «Нева Милк» Владимир Зюков. По его словам, резкого подорожания сырья, как в мясной отрасли, у молочников не было. Но дорожают электроэнергия и упаковочные материалы, которые часто привязаны к курсу валют. «Можно сказать, что это отложенное повышение», – пояснил он. Сама «Нева Милк» уведомила ретейлеров о подорожании своего ассортимента на 5 – 6%. Сильнее подскочит стоимость сливочного масла, а меньше всего пострадают товары эконом-сегмента. «Здесь мы будем сдерживать за счет своей рентабельности», – подчеркивает топ-менеджер.

Начала диалог с сетями также «Галактика». Но пока переговоры идут «не слишком хорошо», признался директор по корпоративному финансированию и развитию Игорь Воронов. Как именно и на что компания хочет поднимать цены, он не указал, но отметил, что стоимость сырого молока выросла на 4 – 5% по сравнению с летом. Поскольку доля сырья  в себестоимости готовой молочной продукции достигает  60 – 70%, в долгосрочной перспективе подорожание на полках будет пропорциональным, считает он.

ГК «Лосево» планирует начать переговоры с сетями на следующей неделе. Как рассказал совладелец компании Александр Маурэр, сейчас производитель продолжает просчитывать финансовые модели. Но, вероятнее всего, подорожание составит 7% и коснется молока и кефира в упаковке объемом 1 л, а также масла. Аналогичное повышение произойдет в собственной рознице «Лосево». По словам топ-менеджера, поскольку компания не только перерабатывает молоко, но и занимается молочным животноводством, для нее ситуация особенно критична. «За год цены на корма в среднем выросли на 25%, аналогичная ситуация с топливом и запчастями к технике», – пояснил он. В итоге некоторые позиции, к примеру  творог, «Лосево» сейчас продает в убыток.

Опасаясь, что повышение цен приведет к снижению покупательского спроса, компания намерена разъяснять свою ценовую политику в соцсетях. «Мы планируем устроить голосование, предложив покупателю возможные выходы из ситуации — повышение цен, уменьшение количества продукции в упаковке или прекращение выпуска части ассортимента», – говорит Александр Маурер.

Ретейлеры подтверждают, что кампания по корректировке цен носит массовый характер. Так, в сети «Лента» отмечают, что не только региональные, но и федеральные поставщики заявляют о подорожании своей продукции в среднем на 5 – 10%. Приведет ли это к пропорциональному росту стоимости на полках, компания оценить пока затрудняется: «В настоящее время все уведомления находятся на рассмотрении. Каждое решение принимается в индивидуальном порядке».

По словам поставщиков, особого выбора у сетей нет — если добиться изменения условий не удастся, они снимут товары с полок. Также участники рынка призвали на помощь чиновников. В августе НСМ обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на ретейлеров, чтобы те скорее соглашались закупать продукцию на новых условиях. 

Но подорожание в рознице может оказаться более плавным. Отгрузки на новых условиях пойдут с конца октября — начала ноября, но сети выторговывают себе скидки для промо-акций, благодаря которым какое-то время продукты будут фактически продаваться по прежней цене. Кроме того, некоторые производители пока готовы работать на старых условиях.

«Цены не меняем, держимся», – говорит заместитель директора Пискаревского молокозавода Георгий Житмарев. Не планирует массового подорожания и Valio, хотя не исключает единичных случаев корректировки стоимости.

Но ближе к концу года ценник снова придется менять — из-за повышения НДС. Большинство продуктов питания сохранят льготную ставку в 10%. Но исключения составят мясные деликатесы, налог на которые увеличится с 18 до 20%. Доля таких продуктов может занимать до трети ассортимента мясных производителей. Аналогичное повышение ждет сырные продукты, в которых содержатся растительные жиры, отмечает Владимир Зюков, но они занимают всего 2% в линейке. Переговоры с сетями могут начаться уже в середине октября, но размер корректировки будет зависеть от дальнейшего роста или снижения стоимости сырья. 

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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