Видовой бизнес-центр на Синопской, 62, уйдёт с молотка из-за банкротства. Офисное здание арендует «дочка» Ленэнерго

Девятиэтажный бизнес-центр на Синопской набережной, 60-62, в Петербурге продают в связи с процедурой банкротства собственника, ООО «Диабаз», связанного с банком «Таврический» единым адресом регистрации. Начальная цена продажи здания, где расположены офисы филиала «Ленэнерго», – около 700 млн рублей.

О грядущей сделке стало известно 26 сентября из информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Собственник здания, компания «Диабаз», связанная единым юридическим адресом с банком «Таврический», продаёт бизнес-центр класса «Б+» общей площадью 7542,8 кв. м, в связи с процедурой банкротства.

Начальная цена здания с видом на Неву – 685,2 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» из карточки торгов, здание бизнес-центра на Синопской находится в залоге у печально известного банка «Таврический», на счетах которого ранее «зависли» 13 млрд рублей «Ленэнерго», ставшие причиной ареста бывшего топ-менеджера предприятия Андрея Сорочинского. Офисные помещения БЦ «Синопская, 62» с 2013 года как раз занимает филиал «Ленэнерго» – «Кабельные сети».

Подача заявок на участие в торгах начнется 1 октября, а покупателя определят 6 ноября.

Бизнес-центр на Синопской – не единственное коммерческое здание в Петербурге, которое уходит с молотка в рамках процедуры банкротства. Так, за 300 млн выставлен на торги ТЦ «Метрика» (6 тыс. кв. м), принадлежащий ООО «Корпорация СБР». В минувшем году в связи с банкротством продавали три здания дилерского центра «БалтАвтоТрейд» экс-партнера футболиста Аршавина.