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Бизнес
26.09.2018 17:45
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Видовой бизнес-центр на Синопской, 62, уйдёт с молотка из-за банкротства. Офисное здание арендует «дочка» Ленэнерго

Девятиэтажный бизнес-центр на Синопской набережной, 60-62, в Петербурге продают в связи с процедурой банкротства собственника, ООО «Диабаз», связанного с банком «Таврический» единым адресом регистрации. Начальная цена продажи здания, где расположены офисы филиала «Ленэнерго», – около 700 млн рублей.

О грядущей сделке стало известно 26 сентября из информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве.  Собственник здания, компания «Диабаз», связанная единым юридическим адресом с банком «Таврический», продаёт бизнес-центр класса «Б+» общей площадью 7542,8 кв. м, в связи с процедурой банкротства.

Начальная цена здания с видом на Неву – 685,2 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» из карточки торгов, здание бизнес-центра на Синопской находится в залоге у печально известного банка «Таврический», на счетах которого ранее «зависли» 13 млрд рублей «Ленэнерго», ставшие причиной ареста бывшего топ-менеджера предприятия Андрея Сорочинского. Офисные помещения БЦ «Синопская, 62» с 2013 года как раз занимает филиал «Ленэнерго» – «Кабельные сети».

Подача заявок на участие в торгах начнется 1 октября, а покупателя определят 6 ноября.

Бизнес-центр на Синопской – не единственное коммерческое здание в Петербурге, которое уходит с молотка в рамках процедуры банкротства. Так, за 300 млн выставлен на торги ТЦ «Метрика» (6 тыс. кв. м), принадлежащий ООО «Корпорация СБР». В минувшем году в связи с банкротством продавали три здания дилерского центра «БалтАвтоТрейд» экс-партнера футболиста Аршавина.

Справка:

Девятиэтажный офисный центр на Синопской, 60-62, построили в 2012 году на месте снесенного доходного дома архитектора В. Ф. фон Геккера. Заказчиком, а далее – собственником нового здания выступила инвестиционно-строительная компания ООО «ИСК Сфера». В 2013 году «офисный актив» продали за 427 млн рублей в рассрочку «Диабазу». Новый собственник сдал в аренду «Ленэнерго» бóльшую часть офисов. Как стало известно «Фонтанке» из картотеки арбитражных дел, «Диабаз» к началу 2015 года смог перечислить «Сфере» только 406,4 млн, но дальше платить перестал. Осенью 2015-го ИСК «Сфера» обратилась в арбитражный суд с требованием расторгнуть договор за неуплату, но, поскольку основная сумма уплачена, в иске отказали. В 2017 году «Сфера» снова вышла в суд с требованием взыскать недоимку в 20,5 млн. В мае 2018 года суд удовлетворил иск. Летом к судьбе «Диабаза» подключился банк «Таврический», который запустил процедуру банкротства компании. Решение станет известно в ноябре 2018 года.

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