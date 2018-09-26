Смертельное ДТП на платной трассе М-11: водитель фуры врезался в стоящую маршрутку, хотя видел её

На фактически пустой дороге – платной трассе М-11 – произошло смертельное ДТП. Причиной стал, как это часто бывает, наезд на стоящее транспортное средство.

Как сообщает 26 сентября ГУ МВД по Новгородской области, накануне вечером, около 23 часов, на 471-м километре федеральной скоростной автодороги М-11 «Столица» (Москва – Санкт-Петербург) в Окуловском районе области мужчина 1971 года рождения на грузовике «Мерседес Актрос» с полуприцепом врезался в стоящий «Мерседес Спринтер» с прицепом. Микроавтобус остановился для устранения технических неполадок.

Травмы получили пассажиры «Спринтера». Две женщины (предположительно, 1973 и 1976 годов рождения) скончались на месте. Госпитализированы, по данным полиции, четыре женщины.

Местное издание 53news со ссылкой на ГК «Автодор» пишет о девятерых пострадавших.

По данным компании, водитель микроавтобуса остановился на трассе буквально за несколько минут до ДТП. Он нарушил правила дорожного движения: остановка на автомагистрали разрешена только в специальных «карманах», на площадках отдыха и парковочных местах на объектах придорожного сервиса. По информации издания, маршрутка «Мерседес Спринтер» была неисправна, при этом водитель фуры видел её издалека; он не может объяснить, почему допустил столкновение.

Наезды на стоящее транспортное средство нередко происходят на скоростных трассах, где сложно сбросить скорость до нуля, даже если дистанция большая. В Петербурге такая авария была на КАД совсем недавно, 18 сентября: фура на полном ходу влетела в стоящий из-за мелкого ДТП грузовик с цементно-песчаной смесью. Видеорегистратор погибшего водителя зафиксировал момент столкновения.