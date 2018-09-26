Поклонская опять не проголосовала за пенсионную реформу
Депутат Госдумы ФС РФ от "Единой России" и Республики Крым Наталья Поклонская рассказала, что повышение пенсионного возраста вызывает у нее "негативное отношение", поэтому она отказалась его поддерживать в парламенте.
"В целом по всему законопроекту, его концепции и реализации в жизнь голосовать не стала по причине указанного ранее моего негативного отношения к данному закону", – написала 26 сентября в своем "ВКонтакте" бывший крымский прокурор.
При этом Поклонская подчеркнула, что проголосовала "за" поправки в пенсионное законодательство, которые были предложены президентом Владимиром Путиным, так как "большинство поправок, по своему содержанию и направленности способных смягчить экономический и социальный "удар" по простым людям, были отклонены".
Депутат-единоросс отметила, что "законопроект о повышении пенсионного возраста ожидаемо был принят во втором чтении".
Напомним, что Наталья Поклонская стала единственным единороссом, который голосовал против закона во время первого чтения 19 июля.
Справка:
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня. Представленный правительством законопроект предполагал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет. 29 августа Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х. В своем обращении Путин пообещал «защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда». После этого в законопроект были внесены 200 правок.