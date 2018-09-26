Поклонская опять не проголосовала за пенсионную реформу

Депутат Госдумы ФС РФ от "Единой России" и Республики Крым Наталья Поклонская рассказала, что повышение пенсионного возраста вызывает у нее "негативное отношение", поэтому она отказалась его поддерживать в парламенте.

"В целом по всему законопроекту, его концепции и реализации в жизнь голосовать не стала по причине указанного ранее моего негативного отношения к данному закону", – написала 26 сентября в своем "ВКонтакте" бывший крымский прокурор.

При этом Поклонская подчеркнула, что проголосовала "за" поправки в пенсионное законодательство, которые были предложены президентом Владимиром Путиным, так как "большинство поправок, по своему содержанию и направленности способных смягчить экономический и социальный "удар" по простым людям, были отклонены".

Депутат-единоросс отметила, что "законопроект о повышении пенсионного возраста ожидаемо был принят во втором чтении".

Напомним, что Наталья Поклонская стала единственным единороссом, который голосовал против закона во время первого чтения 19 июля.