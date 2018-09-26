Банкира Антонова отпустили под домашний арест. Этого добивалось следствие в обмен на два дома на Рублевке

Санкт-Петербургский городской суд отправил под домашний арест бывшего владельца клуба «Портсмут» Владимира Антонова, обвиненного в хищении денег банка «Советский». Выйти из СИЗО ему помогли добровольно сданные следствию дома и земли на Рублевке.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 26 сентября Антонову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, избран домашний арест до 18 ноября 2018 года.

Сегодня Горсуд пересматривал решение Выборгского райсуда, который в августе отказался выпускать Антонова из следственного изолятора, несмотря на достигнутое им полное взаимопонимание с ГСУ ГУ МВД. Банкир выдал роскошную недвижимость и землю в Одинцовском районе Подмосковья, чтобы погасить ущерб 150 млн рублей, заключил сделку со следствием и дал показания на бывшего владельца банка «Советский» Станислава Митрушина. Он скрывается.

По версии обвинения, в октябре 2015 года топ-менеджмент «Советского», зная о скором приходе временной администрации, санкционировал выдачу невозвратного кредита номинальной компании. Антонов считается инициатором схемы.

Как пояснил «Фонтанке» адвокат Игорь Решетников, его подзащитный переедет из СИЗО в съемную квартиру на улицу Восстания.

Владимир Антонов являлся собственником российского Инвестбанка и совладельцем литовского Snoras, был хозяином английского футбольного клуба «Портсмут» и международной «Конверс групп» с активами 7 млрд долларов. Находится в розыске Интерпола по уголовному делу о банковских махинациях в Литве.