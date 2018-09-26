Жить с достоинством. Почему пенсионеры вынуждены обращаться за помощью

«Долго и Счастливо» - первый петербургский благотворительный фонд, который помогает пожилым горожанам. Но его миссия – не только собрать деньги, но и не уставать говорить о человеческом достоинстве каждого, о том, что и в шестьдесят, и в восемьдесят лет человеку хочется радоваться жизни, жить, а не доживать.

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«Долго и Счастливо» не просто помогает собрать средства на лекарства или слуховые аппараты. Анна Косарева и Наталья Шведовченко – создатели фонда – меняют наш мир, в общем-то равнодушный к пожилым людям. Хотя у нас так любят декларировать обратное. Хороший слуховой аппарат – это ведь о радости общения, а дорогое лекарство от остеопороза, купленное вовремя, – это возможность без страха выйти на улицу, пойти в гости, на концерт, неспешно прогуляться по любимому городу.

За два с половиной года работы Анна и Наталья накопили определенный опыт и поделились с «Фонтанкой» – почему фонд собирает средства на определенные нужды пожилых людей, в чем нуждаются их подопечные, почему вообще возникают вопросы сбора средств на лекарства или слуховые аппараты – у нас же вроде как пожилые все сплошь почти льготники, им все вроде как положено бесплатно.

Фонд «Долго и Счастливо» помогает адресно – на его сайте вы найдёте истории людей, их портреты. В каждой истории подробно рассказано, на что собирают тому или иному человеку. Прежде всего это помощь в лечении, которое необходимо пожилому человеку и назначено врачом, но не обеспечивается государством по двум причинам – либо нет в стандартах оказания медицинских услуг, либо препарата временно нет в льготных аптеках.

«Здоровье – это основа, – говорит Анна Косарева. – Если у наших подопечных будет все в порядке со здоровьем, только тогда можно ощущать жизнь, думать о чем-то другом».

Одни из самых частых сборов – на слуховые аппараты для пожилых людей. Почему? Ведь государство, по идее, должно всё предоставлять нуждающимся бесплатно. Но, как поясняют Наталья Шведовченко и Анна Косарева, с 2013 года люди со второй степенью тугоухости не получают слуховые аппараты бесплатно, а купить самим дорого.

«Наш опыт показал, что они вроде как слышат, но с разборчивостью речи просто беда – люди постоянно переспрашивают, напрягаются, по сути, они – тугоухие, им нужен аппарат, – говорит Анна. – Отменённую льготу для таких людей надо вернуть».

Приходят в фонд просить помочь собрать средства на слуховой аппарат и те пожилые люди, которые получают аппараты от государства, – у них тугоухость третьей и четвертой степени. Большинству льготные аппараты подходят, но кому-то не подходят – надо покупать за свои деньги. Средняя стоимость закупаемых бесплатных аппаратов в Москве – 40- 50 тыс. руб. Но тем, кому они не подходят, могут в индивидуальном порядке подобрать нужный аппарат стоимостью до 100 тыс. руб. В Петербурге этого нет. То есть нужна возможность индивидуального подбора аппарата – более сложного, более дорогого.

Петербурженки пожилого и даже раннего пенсионного возраста просят помочь с приобретением лекарства от остеопороза.

«Чуть ли не каждая пятая женщина обращается с этой просьбой, – продолжает Анна. – Из-за остеопороза человек быстро становится лежачим, постоянные множественные переломы к этому приводят».

«Совершенно необязательно, что переломы получаются из-за падений, коварство болезни в том, что кости становятся ломкими, у одной нашей подопечной был случай: потянулась в ванной за мылом и сломала позвоночник, – рассказывает Наталья. – А другая женщина мучилась от болей в спине, оказалось – четыре компрессионных перелома».

В Петербурге есть региональная квота на закупку эффективного лекарства от остеопороза, но вся проблема в том, что квота маленькая и дается она лишь тем, у кого наряду с остеопорозом еще какая-то серьезная проблема, диабет, к примеру.

По региональной квоте лечением обеспечиваются несколько десятков женщин, а очень дорогое лекарство, которое на пенсию не купишь, нужно сотням, если не нескольким тысячам. Федеральной же квоты нет вовсе. Надежда пока лишь на благотворительные сборы.

Часто собирают средства также на лекарство, важное для реабилитации после инсульта, – оно тоже льготное, но в аптеках перебои, бывает, что и по полгода. Пенсионеры не могут выложить по 70-80 тысяч рублей, а ждать и копить на лекарство нельзя, потому что реабилитацию после инсульта надо начинать вовремя, упустишь время – и всё.

Не входят в льготный перечень лекарства от тромбофлебитов и венозной недостаточности, а эти проблемы у каждого второго пожилого человека, еще врачи назначают дорогие сердечно-сосудистые препараты, которых тоже нет в льготном списке.

Анна и Наталья рассказывают, как их подопечная супружеская пара – блокадники, бездетные люди – одну блокадную пенсию тратят полностью на лекарства, а на другую очень скромно живут. Еще одна подопечная после посещения врача ушла серьезно пересматривать свой и без того сверхскромный бюджет – как еще можно ужаться, чтобы накопить на необходимые лекарства.

«Некоторые не идут к врачам, боятся назначений, потому что не смогут себе это позволить», – отмечает Наталья Шведовченко.

В фонде собирают средства для людей, которым нужны портативные кислородные концентраторы. В Петербурге из бюджета города закупаются и выдаются на дом нуждающимся стационарные концентраторы. И это очень хорошо, потому что раньше эти люди дышали через баллоны в больницах, а дома же и стены помогают. Но надо сделать следующий шаг, ведь во всем мире многие такие пациенты даже работают, потому что носят за спиной рюкзачок – портативный кислородный концентратор, которого хватает часов на шесть.

«У нас есть один подопечный, так ему даже до лифта не дойти без концентратора, нужно сделать рентген легких, но человек не может выйти из дому», – поясняет Наталья Шведовченко.

«Долго и Счастливо» помогает и медицинским учреждениям улучшать качество жизни пожилых пациентов – Максимилиановской больнице, где есть отделение сестринского ухода, Гериатрическому центру, гериатрическому отделению больницы им. Кащенко.

«Мы в этом смысле помогаем государству и улучшаем качество жизни пожилых людей. Приведу простой пример: можно лежачего больного мыть прямо в кровати, но это тяжело и неудобно всем, учитывая, что санитарки и нянечки – немолодые женщины, – рассуждает Анна. – А можно подкатить к кровати специальную тележку, которая опускается-поднимается на нужный уровень, человека перекладывают, везут в ванную, ближе к воде, потому что мыть можно прямо в этой тележке – такой мини-ванночке на колесах, а потом человека снова положить в чистую перестеленную кровать».

А в больницу Кащенко удалось отправить горизонтальные ванны с дверкой – для пожилых больных с деменцией. Так гораздо проще мыться.

Еще есть отдельный проект – сбор средств на косметические ремонты в комнатах и квартирах одиноких пожилых людей. Надо сказать, что тут деньги собираются нелегко, хотя пожилым людям приходится жить порой в ужасных условиях, а сил и средств на ремонт просто нет.

Наталья и Анна в своей работе постоянно подчеркивают, что речь идет прежде всего о человеческом достоинстве, о том, что каждый день, каждый год жизни человека независимо от его возраста – важен. Что пожилой человек не доживает, а живет. Хотя нередко слышат в свой адрес и получают комментарии в соцсетях: «Ну что вы тут про ремонт какой-то, живы – и пусть живут, а зачем им ещё куда-то ходить, пусть дома сидят, а зачем ей триста тысяч на лекарства, ей, может, лет пять жить осталось».

Однажды Анна с Натальей перед Новым годом решили собрать вкусные нескоропортящиеся продукты к новогоднему столу подопечных. Удивились, когда им стали приносить тушенку и макароны – «старикам много ль надо». А ведь людям хочется праздника – красивую коробку конфет, к примеру. Подопечная фонда рассказывает, что перед выходом на пенсию подкопила денег и накупила несколько пар обуви, но сомневается, что этой обуви ей хватит на весь «возраст дожития». А как пожилым людям хочется красивой современной одежды, а не секонд-хенда и не старого пальто, которому уже два десятка лет.

Пенсии у пожилых людей – не блокадников и не ветеранов – от 10 до 15 тысяч, работать могут далеко не все. И много одиноких, у кого нет родных. Но и не у всех дети столь состоятельны, что способны оплатить дорогие лекарства. Анна Косарева и Наталья Шведовченко никого не осуждают и ни к чему не призывают, потому что история каждого человека особая, повторяющихся нет. Анна и Наталья сами пишут истории пожилых людей, чтобы выложить их на сайте с просьбой сборе средств. И видят, как благодаря этому удается помочь. Хотя многие пожилые люди удивляются: «Неужели вот вы напечатали, а какие-то незнакомые присылают деньги для меня?».

Пожилые люди стесняются говорить о себе, хотя история каждого и каждой уникальна. Вот мужчина в годах. Оказывается, в ранней юности партизанил, а потом много лет служил в армии по всей стране. И деньги ему стали приходить именно из тех регионов, где служил. А вот седая дама. Оказывается, она – известный вирусолог, работала над созданием вакцин.

Пока еще на каждый сбор приходится около 10 процентов частных пожертвований, остальные средства Анна и Наталья – опытные фандрайзеры – ищут у корпоративных жертвователей, пишут письма. Очень нуждается «Долго и Счастливо» в так называемых «подписных» деньгах – это когда вы подписываетесь на ежемесячное, пусть и небольшое пожертвование, с вашего счета списывается регулярно небольшая сумма. Если таких жертвователей будет много, то это позволит создать «подушку безопасности». К примеру, на мужчин жертвуют гораздо меньше, чем на женщин, сборы труднее, а вот такие «подписные деньги» в пользу фонда могут помочь собрать средства.

Анна и Наталья, создав «Долго и Счастливо», помогают пожилым и меняют общество, отношение к людям пожилого возраста.

«Наша задача – достучаться до сердец, создать круг защиты», – говорит Анна.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»