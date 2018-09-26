Новак: Цена на нефть в $100 за баррель не будет отражать баланс спроса и предложения

Цена на нефть в $100 за баррель не будет отражать баланс спроса и предложения на рынке, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

«Эта цена не будет отражать баланс между производителями и потребителями», — сказал он журналистам 26 сентября

Новак добавил, что балансировка рынка может быть достигнута при цене $70 – 80 за баррель.

Напомним, что на этой неделе котировки нефти марки Брент поднялись выше 80 долларов за бочку на фоне ожидания игроками новых санкций США в отношении Ирана.