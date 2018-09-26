Заповедный остров Петербурга

Петровский остров — локация, о которой говорят. Сосед фешенебельного Крестовского, он стал сенсацией на рынке элитной недвижимости Петербурга. Сегодня Петровский активно преображается и считается одним из самых востребованных среди покупателей эксклюзивных квартир.

Setl City

Каким остров будет уже завтра, рассмотрим вместе с компанией Setl City – девелопером проекта «Петровский Квартал на воде».

Территория премиум-класса

Петровский остров развивается по уникальному сценарию. На его территории возводятся дома высокого класса, спроектированные с учетом современных тенденций и требований. Локация на острове и одновременно в историческом центре привлекает ценителей уединенности и комфорта. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», около 30% спроса среди покупателей элитных квартир притягивает именно Петровский. Первые дома здесь уже сданы, а строящиеся сейчас проекты завершат в ближайшие 2-3 года. Клубный «Петровский Квартал на воде» будет сдан в четвертом квартале 2019 года. Он возводится на первой линии Малой Невы и во многом определяет, каким будет Петровский остров.

Малоэтажные дома

Единству ансамбля острова уделяется особое внимание. «Петровский Квартал на воде» от Setl City состоит из шести домов, объединенных в три корпуса, высотой всего по 8 этажей. Элегантная архитектура проекта сочетает в себе скандинавский стиль и детали петербургского северного модерна. Фасады облицованы натуральным камнем и экологичными терракотовыми панелями песочного оттенка. Панорамные окна и просторные террасы, ажурные французские балконы и мансарды придают утонченный стиль. При этом дома выходят на набережную Малой Невы, которая становится частью композиции квартала.

Setl City

Безопасность на высшем уровне

Новые проекты на Петровском острове подчеркнуто индивидуальны. Комплекс «Петровский Квартал на воде» полностью закрыт по периметру. Реализована многоуровневая система контроля доступа: вход осуществляется через центральную входную группу с ресепшн и охраной, входы в каждую парадную оборудованы камерами видеонаблюдения. Предусмотрен многофункциональный подземный паркинг с индивидуальными кладовыми и велопарковками.

Своя набережная

Жители «Петровского Квартала на воде» будут любоваться городом с новой набережной. На территории проекта запланированы: открытая видовая терраса у воды, защищенная от ветра и непогоды крытая аллея, собственный сквер, беседки для отдыха, игровые и спортивные площадки. Также будет построен детский сад на 160 детей с собственным закрытым двором. В дополнение к уникальной локации в каждом корпусе представлены квартиры, в которых легко воплощается идея о роскошной жизни: эффектные мансарды, квартиры с несколькими террасами или зимним садом.

Setl City

Свой круг

Исключительное местоположение делает Петровский остров неповторимым. До стрелки Васильевского или Дворцовой площади – около 10 минут на автомобиле, а до яхтенной марины на Финском заливе – только легкая прогулка. Это новый элитный Петербург, частью которого хочется стать. Стоимость квадратного метра – от 155 тысяч рублей. Подробности – по телефону 33-55555 или на сайте elita-spb.ru.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Петровский. Квартал на воде» - застройщик ООО "Новый элемент", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations