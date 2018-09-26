Маркизио вошел в стартовый состав "Зенита" на матч Кубка России с «Волгарем»

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч 1/16 финала Кубка России против «Волгаря» в Астрахани, 26 сентября.

С первых минут сыграют вратарь Михаил Кержаков, защитники Александр Анюков (капитан команды), Луиш Нету, Миха Мевля и Евгений Чернов, полузащитники Матиас Краневиттер, Магомед Оздоев, Клаудио Маркизио, Эрнани и Роберт Мак, нападающий Антон Заболотный.

В запасе остались Юрий Лодыгин, Эльмир Набиуллин, Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Олег Шатов, Александр Кокорин.

Отметим, что для единственного новичка «Зенита» Клаудио Маркизио это будет первое появление в стартовом составе. До этого итальянский полузащитник дважды выходил на замены во втором тайме.

Матч «Волгарь» – «Зенит» начнется в 18:00 по московскому времени.