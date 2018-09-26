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26.09.2018 16:41
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Почему в Пушкинском районе хорошо жить с детьми

Часто в новостройках бывают сложности с детскими садами и школами - инфраструктура района не успевает подстроиться под резко возрастающее число жителей. В этом отношении Пушкинский район — один из лучших в Петербурге для жизни с детьми.

Почему в Пушкинском районе хорошо жить с детьми

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Здесь один из самых низких уровней шума, нет постоянных пробок, толп людей и гудков машин, а до парков Павловска и Царского села можно добраться на велосипеде и даже пешком. Но самое главное – здесь не стоит проблема садиков и школ.

«Вы живете в хорошем районе, который носит имя лучшего поэта в мире. Замечательное место, красивые и яркие невысокие дома. Это создает дополнительное праздничное настроение», — поэтично отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов.

Но кроме семейных прогулок и каникул есть еще и будни, когда родителям нужно работать, а ребенка отправлять в детский сад или школу. И хотелось бы, чтобы это было не просто местом, где ребенок ждет возвращения родителей с работы. Садик и школа должны стать стартовой площадкой для жизни, для появления первых друзей и для хорошего образования под чутким руководством профессиональных педагогов.

Жителям «Образцовых кварталов» в Пушкинском районе повезло: компания «Терминал-Ресурс» строит все необходимое для новоселов — от магазинов до офисных центров и детских садов. Если в радиусе 2-3 километров от комплекса, в городе Пушкине, богатый выбор школ, то детский сад должен быть еще ближе. Для дошкольника ежедневные поездки в транспорте могут быть утомительны, другое дело – прогулка через двор за руку с мамой или папой. Поэтому в 2018 году прямо на территории жилого комплекса «Образцовый квартал 2» открылся детский сад на 140 детей, где уже работают 6 групп для детей жителей района. Этот садик — первая ласточка, всего застройщик планирует возвести на территории 12 детсадов и 5 школ с бассейнами. Кстати, и о досуге детей можно не беспокоиться: рядом уже работает конноспортивный клуб «Райдер», скоро откроются ледовая арена и теннисные корты.

«Воспитателем дополнительных услуг не может быть просто специалист, который хорошо рисует, — поясняет заведующая детским садом Ангелика Майорова. — Все прошли переквалификацию, это очень большая работа. Признаюсь, я даже не думала, что открыть детский сад будет так сложно. Но результат получился прекрасным».

Кроме обычных бесплатных групп в садике будут работать дополнительные образовательные программы и кружки – рисования, иностранных языков, спорта (бассейн и физкультура).

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

«Мы продумывали каждую деталь: оснащение, цвета, даже полотенца подбирали в цвет стен — рассказывает Ангелика Майорова. — В итоге мебель  всегда можно передвинуть из одной группы в другую, цвета приятны глазам. Раньше я руководила детским садом 1901 года постройки, потом —1969 года постройки. И когда пришла сюда, увидела огромный контраст – здесь все для людей, включая доступную среду». 

Для детей ясельного возраста здесь заработает группа трехчасового пребывания, чтобы малыши адаптировались постепенно.

«Мне особенно приятно принимать участие в открытии детского садика не только потому, что он сам по себе прекрасен. А еще и потому, что он положил начало амбициозной программе района: 23 детских сада и 8 школ до конца 2024 года», — заявил глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий на торжественной церемонии открытия сада.

Так что в Пушкинский район смело можно переезжать всей семьей, возможностей для комфортной жизни здесь будет только больше.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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