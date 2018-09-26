ФСБ Петербурга задержала председателя коллегии адвокатов «Регион». Посетитель принес ему в офис 30 миллионов рублей

В Следственный комитет Петербурга доставляют адвоката Михаила Федотова. Оперативники Госбезопасности вошли к нему в кабинет на улице Марата после того, как петербуржец передал ему 30 миллионов рублей. «Фонтанка» узнала, за что, по мнению Госбезопасности, он получил такую сумму.

По информации нашего издания, 26 сентября, около 14 часов, оперативники отдела «М» (кураторы силового блока) управления Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти зашли в офис Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Регион» в доме 92 по улице Марата. Там они проследовали до кабинета председателя коллегии Михаила Федотова, где и фактически задержали юриста.

По данным «Фонтанки», сотрудники зафиксировали наличие у него суммы в 30 миллионов рублей. Затем они изъяли деньги и произвели осмотр места происшествия. Потом 52-летнего Михаила Федотова на служебной машине ФСБ довезли до здания Следственного комитета Петербурга на набережной реки Мойки. В данное время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Как стало известно «Фонтанке», посетитель передал деньги за решение вопроса в положительную ему сторону по уголовному делу, возбужденному в Управлении на транспорте МВД по СЗФО. В связи с этим «Фонтанка» предполагает, что адвокату грозит часть четвертая статьи 291.1 – «Посредничество во взятке в особо крупном размере» или часть четвертая статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». Однако перспектива зависит как от его показаний, так и от фактов, собранных перед оперативным экспериментом.

Телефон коллегии «Регион», указанный на сайте, не отвечает. На главной странице портала можно прочитать корпоративный слоган ньюсмейкера: «Обращение к адвокату – первый шаг к вашему успеху».

