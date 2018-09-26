Брата экс-главы Дагестана подозревают в махинациях с инвалидностями за взятки

Задержанному сегодня в Дагестане депутату Раджабу Абдулатипову вменяют участие в преступном сообществе, сообщает 26 сентября Следственный комитет.

«В настоящее время Абдулатипов задержан в порядке ст. ст. 91 – 92 УПК РФ», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в республике было возбуждено дело против руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева, других руководителей и сотрудников территориальных бюро медико-социальной экспертизы. Речь шла о незаконном установлении инвалидности за взятки. Следствие считает, что замешан в деле и брат бывшего президента Дагестана, народный депутат страны Раджаб Абдулатипов. В ближайшее время ему выберут меру пресечения.

Напомним, брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова задержали сотрудники ФСБ – прямо у здания правительства в Махачкале.