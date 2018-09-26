Ингушетия и Чечня подписали историческое соглашение о границе

Глава Ингушети Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега Рамзан Кадыров договорились о закреплении административной границы между регионами, которую не могли установить после распада СССР.

Документ между субъектами России предусматривает равноценный обмен территориями Надтеречного района в Ингушетии и Малгобекского района в Чечне. Об этом 26 сентября во "ВКонтакте" сообщает Юнус-Бек Евкуров.

"Подписанное соглашение не затрагивает населенные пункты двух республик, а предусматривает закрепление границ в горно-лесистой части территорий. Мы договорились о том, что между нами не будет постов, все дороги будут открыты, отремонтированы и заасфальтированы. Самое главное – нам удалось избежать конфликтов, возможных кровопролитий и кровных обид", – заявил Юнус-Бек Евкуров.

Перед подписанием договора в столице Ингушетии Магасе были усиленны меры безопасности, так как власти готовились к массовым акциям протеста.

Напомним, что вопрос о границе между двумя кавказскими республиками возник в 90-х годах после распада Чечено-Ингушской АССР. Первая попытка официально разделить два субъекта была предпринята властями еще в 1993 году и привела к вооруженному конфликту.