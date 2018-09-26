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Спорт
26.09.2018 16:56
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Как «Зенит» делает из кубинца русского

О том, как можно получить российский паспорт, не зная русского языка, об игре в волейбол за 50 долларов в месяц и Фиделе Кастро в интервью отделу спорта рассказал игрок петербургского «Зенита» Ореоль Камехо.

Как «Зенит» делает из кубинца русского

с сайта vczenit-spb.ru

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» был основан летом 2017 года. Среди подписанных игроков выделялся кубинский доигровщик Ореоль Камехо. Эксперты называли его одним из лучших в мире на своей позиции. По ходу сезона Камехо подтвердил это звание, став лидером команды. Во многом благодаря кубинцу «Зенит» в первый же год своего существования выиграл серебряные медали чемпионата России, уступив в финале только 10-кратному чемпиону – казанскому «Зениту». Летом 2018 года Камехо продлил контракт с петербургским клубом, а в конце августа получил российский паспорт и дал интервью "Фонтанке". 

Буду болеть за Россию

– Председатель наблюдательного совета волейбольного «Зенита» Сергей Хомяков поставил задачу выиграть предстоящий чемпионат. Но ведь пока существует в своем нынешнем виде казанский «Зенит», сделать это нереально?

– Я считаю, что слово «невозможно» не существует в принципе. В прошлом году благодаря нашей работе и нашим усилиям мы показали очень хороший результат, став вторыми. Так что не стоит говорить, мол, что-то невозможно. И в этом году к нам добавилось очень много сильных игроков. По сравнению с прошлым сезоном «Зенит» стал намного сильнее. Поэтому у нас есть большие шансы для того, чтобы стать чемпионами.

– Кого бы вы отметили из новичков особенно?

– Наверное, это Георг Грозер. По иронии судьбы, мы с ним играли вместе в чемпионатах Катара и Южной Кореи, но за разные команды. Поэтому сейчас шутим над тем, что, слава богу, наконец-то мы в одной команде и теперь можем взаимодействовать как напарники.

– На чемпионате мира сегодня пройдет матч Россия — Бразилия. Слышал, что игроки «Зенита» попросили даже перенести тренировку ради просмотра этой встречи. За кого будете болеть, с учетом того, что в прошлом вы выступали в Бразилии, у вас оттуда супруга, но с недавних пор вы получили российский паспорт?

– Трудно сказать. Наверное, это все-таки будет Россия. Обе страны меня принимали одинаково хорошо, но на данный момент я больше чувствую привязанность к России. Буду надеяться, что Россия выиграет.

Ищу учителя русского языка

– Вы уже два месяца гражданин России. Что поменялось в вашей жизни?

– Пока что я рассматриваю это событие в моей жизни с позитивной точки зрения. Ничего особенного пока не изменилось. Посмотрим, что в будущем из этого получится. Вдруг когда-нибудь мне удастся сыграть за сборную России.

– Играть за Россию вы сможете минимум через год, и то не факт. Зачем тогда вам это было нужно?

– С любой точки зрения это будет позитивно для моей жизни и для профессиональной карьеры. Если все сложится удачно, я уже не буду считаться легионером, и клуб сможет приобрести еще одного иностранца. Да и вообще иметь два гражданства, два паспорта — это отличная идея. Почему бы и нет?

– Со сменой "спортивного гражданства" еще ничего не понятно.

– Да, на данный момент действительно непонятно, так как мало что зависит от меня. Тут больше вопрос к международной и кубинской федерациям волейбола. Все это сейчас в процессе, и неизвестно, сколько он продлится и как он будет разрешаться. Поэтому сказать конкретно, что я перестану быть легионером уже со следующего сезона, невозможно. Посмотрим, к чему это все приведет.

– А что хорошего в самом по себе наличии двух паспортов?

– Это хорошо с точки зрения путешествий по миру.

– Вы не знаете русского языка. Не кажется ли вам, что это неправильно?

– Я понимаю и могу говорить какие-то основные вещи, необходимые для обычной жизни. Но сейчас я нахожусь в поиске преподавателя русского языка и хочу заняться этим вопросом более серьезно.

– Слова российского гимна хотя бы знаете?

– Наизусть пока не знаю. Когда я слышу гимн, могу как-то на слух подпеть, но пока нет.

– Как проходил процесс получения паспорта? Какие процедуры пришлось пройти?

– Надо спросить клуб, потому что этим вопросом от и до занимались сотрудники «Зенита». Мне нужно было только предоставлять документы, где нужно — расписываться. Ну и пришлось появиться в посольстве России на Кубе, чтобы получить новый паспорт.

– То есть никаких специальных процедур типа теста на знание языка, исполнения гимна не было?

– Нет, ничего такого не было.

Проблемы с едой

– Как восприняли родственники?

– Они отнеслись с большой радостью. Они согласились с тем, что это была хорошая идея.

– Недовольных не было вообще?

– Не знаю таких.

– В федерации волейбола Кубы тоже отнеслись спокойно к тому, что они потеряли такого спортсмена?

– На данный момент они не особо вовлечены в процесс. Может быть, они пока ничего и не знают об этом. Только когда встанет вопрос о смене спортивного гражданства, возможно, будет какая-то реакция.

– То есть это будет сюрприз для них?

– Да. Посмотрим, как там дальше все будет складываться.

– Вы как-то сказали: «Ни для кого не секрет, что я родился в очень бедной стране. Моя семья пережила множество непростых моментов». Что это были за моменты?

– С точки зрения моей семьи, все было как раз хорошо. Родители уделяли нам много внимания, воспитывали нас. Тяжелые моменты были в целом для Кубы, когда страна находилась в экономическом кризисе. В те времена все простые кубинцы чувствовали себя не очень хорошо. Были проблемы с едой.

– Вы голодали?

– Такого, чтобы мы умирали с голоду, не было. Просто был период изобилия, а потом резкий недостаток. Часто не было каких-то продуктов на полках. Но мы не голодали.

– Родители кем работают?

– В прошлом они были спортсменами: мама выступала за сборную по баскетболу, а папа – за сборную по гребле. После окончания спортивной карьеры папа работал еще плотником, а мама – физиотерапевтом.

– Большая семья?

– Не такая уж и большая. У меня двое братьев, и они тоже волейболисты. Один из них, может быть, скоро приедет ко мне в гости в Петербург. 

Эпоха Кастро

– Опишите место, где вы родились?

– Я родился в Гаване. Это прекрасный город, полный истории и с фантастическими пляжами. Сейчас наш дом находится на одном из таким пляжей.

– Если бы не волейбол, то что?

– Пробовал очень много видов спорта – карате, бейсбол, плавание, но в итоге пришел в волейбол. Поскольку у меня спортивная семья, родители всегда предлагали мне что-то из спорта. Других вариантов особо и не было.

– Многие волейболисты уезжают с Кубы в другие страны. На вашей родине спортсмену невозможно достойно зарабатывать?

– На данный момент — нет, заниматься спортом и одновременно жить на Кубе не получится. Всегда нужно что-то выбирать. Для того, чтобы получать более или менее хорошие деньги, приходится уезжать.

– Сколько в среднем зарабатывают волейболисты на Кубе?

– Около 50 долларов в месяц.

– Действительно немного.

– Да, спортсменов на Кубе не очень ценят. Но столько получали, когда я уезжал. Сейчас, может быть, ситуация стала получше. Еще я знаю, что у кубинской федерации есть договоренности с некоторыми другими национальными федерациями. Кажется, это Аргентина и Италия. Кубинские волейболисты могут спокойно уезжать в эти страны играть и возвращаться без каких-либо санкций.

– А раньше были санкции?

– Да, без них даже временно никуда было не уехать. Игрока просто исключали из волейбольной федерации и по возвращении ему не разрешалось ни в каком виде заниматься волейболом.

– Жестко у вас. Со свободой слова тоже беда?

– Есть такое, но я не очень хотел бы об этом говорить.

– В 2016 году умер многолетний лидер Кубы Фидель Кастро – человек с крайне противоречивой историей. Когда, например, в России умер Сталин, тоже спорная историческая фигура, простой народ в Советском Союзе плакал. Как на Кубе восприняли смерть Кастро?

– Мне не нравится говорить про политику. Я в этом не заинтересован. Да и более того, уже давно не живу на Кубе, поэтому сказать что-то конкретное трудно. Конечно, Кастро для Кубы – это целая эпоха. Могу только сказать, что за два года никак кардинально отношение к Кастро не изменилось. Думаю, 70 – 80 процентов на Кубке к нему как относились не очень хорошо, так и до сих пор относятся.

Беседовал Артем Кузьмин, "Фонтанка.ру"

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