Толоконникова сообщила о выписке отравленного Верзилова из немецкого госпиталя
Оппозиционера, издателя «Медиазоны» и экс-участника арт-группы «Война» Петра Верзилова выписывают из берлинского госпиталя, куда его доставили с признаками отравления. Об этом 26 сентября в Twitter сообщила соратница активиста, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.
«Петя в порядке, и его выписывают», — отметила она.
Напомним, накануне Толоконникова заявила о слежке за ней в Берлине. По ее словам, двое незнакомцев славянской внешности стерегли ее возле госпиталя и фотографировали в магазине. В связи с этим немецкие правоохранительные органы обеспечили Верзилову и Толоконниковой охрану.
дней 6 назад. а теперь Петя в порядке и его выписывают! правда, зрачки до сих пор блюдцами. pic.twitter.com/zXchHHy2XG— nadya (@tolokno) 26 сентября 2018 г.
Справка:
Верзилова 11 сентября доставили в реанимацию в Москве в тяжелом состоянии, он почувствовал себя плохо после заседания по делу о неповиновении полиции. До 16 сентября активист находился в больнице имени Бахрушиных, затем его перевели в клинику в Германии. По данным немецких медиков, Верзилова отравили, а причиной стало вещество, влияющее на нервную систему.
Адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе 24 сентября направил заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела после отравления активиста. Верзилов 25 сентября рассказал, что находится «в относительном сознании» третий день, до этого он провел почти две недели «как в черной дыре».
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский сообщал, что Верзилов проводил расследование убийства российских журналистов в ЦАР. По его словам, в день отравления активист получил некий отчет. Толоконникова заявляла, что Верзилов получил информацию от человека, с которым связывался месяц назад. Она отметила, что данные поступили из ЦАР и являются «сенсационными».