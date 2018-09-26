Толоконникова сообщила о выписке отравленного Верзилова из немецкого госпиталя

Оппозиционера, издателя «Медиазоны» и экс-участника арт-группы «Война» Петра Верзилова выписывают из берлинского госпиталя, куда его доставили с признаками отравления. Об этом 26 сентября в Twitter сообщила соратница активиста, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.

«Петя в порядке, и его выписывают», — отметила она.

Напомним, накануне Толоконникова заявила о слежке за ней в Берлине. По ее словам, двое незнакомцев славянской внешности стерегли ее возле госпиталя и фотографировали в магазине. В связи с этим немецкие правоохранительные органы обеспечили Верзилову и Толоконниковой охрану.