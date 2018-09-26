Глава петербургского парламента: Полтавченко на выборах губернатора мы поддержим, но даст ли он свое согласие...

Глава петербургского парламента Вячеслав Макаров готов поддержать на выборах губернатора в 2019 году Георгия Полтавченко, но не уверен, даст ли он свое согласие на избрание. Об этом спикер заявил на брифинге в Мариинском дворце 26 сентября.

Журналисты поинтересовались положением «Единой России» в Петербурге после провала в отдельных регионах на губернаторских выборах, а также шансами оппозиционных кандидатов в рамках будущей губернаторской кампании. «Нужно внимательно изучить и проанализировать итоги этих выборов, не хочу давать оценку без этого, – отметил Вячеслав Макаров. – Но что касается положения дел «Единой России» в Петербурге, то не надейтесь. Результаты будут совсем другие, нежели в отдельных регионах».

По словам Макарова, в ближайшие месяцы на политической арене будут появляться разные политические фигуры, заявляющие о своем намерении побороться за пост губернатора, однако большинство депутатов уже определились с тем, кого готовы поддержать.

«Большинство депутатов высказываются в поддержку Георгия Полтаченко, даст ли он свое согласие... но это наша точка зрения», – заметил спикер.

В мае в традиционном интервью информагентствам перед открытием ПМЭФ-2018 Георгий Полтавченко уверенно «не исключил» своего участия в выборах губернатора в 2019 году.

По итогам единого дня голосования в четырех регионах (Приморский и Хабаровский края, Владимирская область и Хакасия) в первом туре не смогли избрать губернаторов. В итоге во вторых турах в Хабаровском крае и Владимирской области победили представители ЛДПР, а кандидаты от власти проиграли с весьма существенным отставанием. В Приморье после скандала с подсчетом голосов итоги выборов были отменены, а в Хакасии после отставки главы региона Виктора Зимина перенесли второй тур на октябрь.